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眼線總是不持久？彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要

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▲▼彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲美麗眼神來自精緻感眼線，產品選擇很重要。（圖／翻攝自IG/clio_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眼妝人人會畫，但決定眼神精緻與否的關鍵在於「眼線」。一支好用的眼線商品，既要滑順好勾勒，又要持久抗暈染，能增加眼睛深邃感。以下為大家整理美妝版網友最近瘋狂討論的眼線筆，挑一支最適合你的吧！

▲▼彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲油眼皮女生不妨試試眼線筆疊眼線液的雙層畫法。

對許多女生來說，畫眼線這件事既期待又怕受傷害，畫的好能成就放電大眼，失敗就會卡卡甚至暈到不行，要怎麼畫出持久不掉色的眼線呢？韓系彩妝品牌CLIO彩妝師Ms. Song分享:「可以先使用超流線抗暈眼線膠筆畫上第一層，再使用防水眼線液疊畫上第二層眼線，可以讓眼線液填補眼線膠筆的空隙，達到完美結合，使眼妝更加持久不暈染。」

▲▼彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

CLIO 超流線抗暈眼線膠筆，350元。

一筆滑順不斷線，防水、防汗、不易暈染，共推出6色霧面和亮粉，滿足所有妝感需求。

▲▼彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Za 抗手震極細氣墊眼線液，350元。

獨特筆身設計，握感極佳，更能輕鬆畫出穩定細緻眼線。

▲▼彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Integrate 極線完美持色眼線液職人組，280元。

採用日本職人監製｢超彈性柔軟筆尖｣、能流暢描繪極細線條、不易暈染、長效持妝。

▲▼彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Bobbi Brown 金緻奢華眼線繪筆，1,250元。

獨特濃黑、滑順的眼線筆質地，可做出暈染煙燻效果。

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關鍵字：

眼線, 技巧, 持久, 不脫妝, 韓系, 眼線筆, 眼線液
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