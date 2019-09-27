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阿嬌鍾欣潼免錢美容法靠「喝水時間表」　肌膚變好還順便瘦身

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▲阿嬌鍾欣潼的喝水時間表。（圖／翻攝阿嬌IG）

▲化身保養達人的阿嬌鍾欣潼，近來跟粉絲分享自己發現的「喝水時間表」。(圖／翻攝鍾欣潼IG &小紅書，以下同)

記者張毓容／台北報導　

被眾多網友大讚有「盛世美顏」的女星鍾欣潼（阿嬌），自從開通中國知名購物社交平台「小紅書」後就化身保養達人，時常跟粉絲分享自己的美麗之道，從肌膚保養到瘦身秘訣全都不藏私。而近日她就大方分享自己找到一個不花錢就變瘦又變美的好方法，原來就是依照「喝水時間表」勤喝水，不僅皮膚變好，還瘦了好幾斤。

▲阿嬌鍾欣潼的喝水時間表。（圖／翻攝阿嬌IG）

▲按照時間喝水後，阿嬌說自己肌膚狀態變好，還變瘦了一些。

阿嬌先自曝最近因忙著錄製節目，常常忘記喝水，導致肌膚變得乾燥，也容易出油，更出現容易脫妝、長痘痘、冒黑頭粉刺等困擾。直到她找到一份「喝水時間表」，這段時間都按照這個時間表請助理提醒她喝水，喝了一陣子後發現，不僅肌膚狀態變好了，還變瘦了一些，讓她笑稱是「不花錢就能變美變瘦的好事情」！


她也公開這份讓她肌膚變好又變瘦的喝水時間表如下：
07：00起床後，排毒去斑。
09：00早餐後，提神醒腦。
11：30午餐前，增加飽腹感。
13：00午餐後，促進消化。
15：00下午茶時間，提神解疲乏，還能少吃點零食。
17：30晚餐前，增加飽腹感。
20：00以後，渴了就喝，但睡前兩小時內盡量不要喝水，隔天容易水腫。

▲阿嬌鍾欣潼的喝水時間表。（圖／翻攝阿嬌IG）

▲阿嬌表示，喝水時間表可依個人生活作息做調整。

當然，每個人的生活作息都不同，硬跟著上面的時間來喝水對有些人來說有點困難，阿嬌說上面的時間其實可以依照自己的作息做調整，只要把握每隔2小時左右喝水一次的頻率，且每次喝水量至少要150～200ml左右即可。最後阿嬌也提醒，喝水要積極，不能等到覺得渴了才喝，因為等到有渴的感覺時，身體已經是缺水狀態了。

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