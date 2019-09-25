巴黎時裝周／百年老漫畫啟發　LANVIN雨中做白日夢　

▲賓客在雨中打傘欣賞LANVIN 2020春夏秀。（圖／路透，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

LANVIN（浪凡）2020 春夏女裝系列，於巴黎布朗利碼頭博物館（musée du quai Branly）花園中發表，品牌希望賓客們能夠在綠意盎然的空間中做白日夢、冥想，盡情拋開世俗的煩憂，但這美好想法顯然被雨打亂，賓客們打著透明傘看秀，欣賞男女裝設計總監Bruno Sialelli入主品牌後發表的第三個系列共64套男女裝。

▲女模穿斗篷式上衣搭黑色短褲開場。

女模身著斗篷式上衣搭配黑色短褲開場，俐落剪裁充滿氣勢，但硬挺線條在接下來幾件大衣後不復見，名模Gigi Hadid穿著Oversize西裝外套登場，中性設計靠頸上繫的絲巾添優雅，細看上面的圖騰竟出自1905年知名漫畫《Little Nemo in Slumberland》，講述名為Nemo的小男孩每次做夢都會到達Slumberland的夢境世界，也成為LANVIN新裝的設計靈感。

▲名模Gigi Hadid穿Oversize西裝搭配漫畫圖案絲巾。

▲名模Bella Hadid展示平口開岔洋裝。

休閒的風格則在寬鬆垂墜線條的洋裝一覽無遺，或是比基尼搭配格紋圍裹裙的look，勾起度假的念頭。但LANVIN的白日夢並非人人埋單，有外媒評論新系列缺乏章法，抽繩的設計讓人摸不著頭緒，就像大多數的夢境一樣混亂。

▲LANVIN 2020春夏系列。