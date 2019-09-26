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賈靜雯「粉唇」超減齡　和小20歲秀智同框不輸人

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▲▼賈靜雯Dior妝容解析。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲賈靜雯和秀智，不約而成擦上粉色調唇膏，像極了姊妹。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

2020巴黎春夏時裝周開跑，賈靜雯應Dior之邀前往當地看秀，除了她身上穿的鏤空蕾絲洋裝很心機，這次更選用蜜桃玫瑰色唇色妝年輕，站在秀智旁毫不遜色，充分展現小姐姐的溫柔知性。

▲▼賈靜雯Dior妝容解析。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲賈靜雯的機場妝容選擇她最愛的亮色唇膏。（圖／翻攝自IG/alyssachia

賈靜雯近來稱得上是迪奧之友，無論在時尚、彩妝場子都能看到她的蹤跡，她曾分享自己私下偏愛裸妝和亮唇，亮一點的唇色能讓她迅速獲得好氣色。

▲▼賈靜雯Dior妝容解析。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲賈靜雯的妝容重點放在眼睛，深邃眼線讓氣場全開。（圖／翻攝自IG/alyssachia）

而這次遠赴巴黎看秀妝容也讓人驚豔，承襲了Peter Philips在秀場上一貫的精緻柔霧裸妝，搭配上Dior蕾絲洋裝，仙氣十足。底妝使用了遮瑕度與保濕度都非常優秀的 迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅1N， 讓肌膚綻放出精緻的柔霧光感。唇彩部分，選擇了迪奧超惹火絲絨唇露#559 Rose，蜜桃玫瑰色澤能充分展現溫柔氣質，十分減齡。

▲▼賈靜雯Dior妝容解析。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲迪奧 超惹火絲絨唇露，#559 Rose，1,300元。

▲▼賈靜雯Dior妝容解析。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲迪奧 超完美柔霧光氣墊粉餅，#1N，2,100元。

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關鍵字：

賈靜雯, 迪奧, 時裝周, 巴黎, 彩妝
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