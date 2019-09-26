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偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

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▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯穿SAINT LAURENT秋冬秀款服裝拍攝美照，透膚絲襪太會撩。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／巴黎報導

邱澤單方面發聲表明正在追求張鈞甯，女方倒是沒多出聲，受SAINT LAURENT之邀在巴黎盡情感受時裝周氛圍，享受巴黎獨有的浪漫氣息。出席看秀時，張鈞甯一身側胸鏤空的天鵝絨洋裝，驚豔四座，如今街拍照出爐，她穿黑色方點透膚絲襪，在巴黎街道上若隱若現勾人魂，雖肌膚每一寸都裹在布料下，「性感」指數卻是人人誇。

▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯全身包裹在布料下，但性感指數比直白露美腿更高。（圖／品牌提供）

張鈞甯近年在大陸紅得發紫，連帶的整個人的氣場越來越強大，此次秀前她先拍好的街拍照就能瞧見端倪，她穿著2019秋冬系列秀款上街，皮革絲巾領襯衫搭配黑色短褲，一雙美腿並沒閒著，穿上透膚絲襪後，隱約若見的長腿，反而比直白露腿更加引人注目，可說是神來一筆的搭配。

▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯正式上街拍照前，先在飯店暖身，每個POSE氣場都超強。（圖／品牌提供）

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未正式踏上巴黎街頭前，鈞甯先在飯店暖身，只見她「狀似隨興」的坐在沙發上，性感指數卻也是精心計算，長腿直直，單腿隨興放在沙發上，腿前一支高跟鞋隨意「看似脫下」在前方的畫面，倒給人一種窺伺女明星不為人知私生活的狀態。只是，這一切當然都是精心計算過後的性感畫面，相當高招。

▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲沙發穿搭照看似隨興，實在性感度都精心計算過！有沒有被撩得心癢癢呢？（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎時裝周, 時裝周, 張鈞甯, 時尚穿搭, SAINT LAURENT, YSL, 聖羅蘭, SS20, 2020春夏, 街拍, 邱澤
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