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巴黎／BULY把羅浮宮鎮館之寶變香氛　噴上「藝術味」變氣質

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記者張妤瑄／巴黎報導

法國知名藥妝品牌BULY，自1803年創立至今已超過200年，最有名的是當年拯救了拿破崙妻子約瑟芬王妃的肌膚，讓它自此成為傳奇。200年後的今天，BULY成為法國美妝品牌特殊的存在，包裝依舊散發古早巴黎味，堅持手繪風格的包裝，讓它很有藝術，2019年中更與羅浮宮合作，以鎮館之寶們當做香氛靈感，讓人真的可以聞到「藝術味」！

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／記者張妤瑄攝、BULY提供）

▲BULY與羅浮宮合作，推出香氛限定系列。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

時裝周期間，BULY領路，在羅浮宮日常閉館日時，帶領媒體們前進館內參觀，瞧瞧此次8位合作調香師們的靈感「繆思」，它們是「勝利女神」、「維納斯」、「大宮女」、「公園裡的對話」等。調香師們將館藏重塑，將雕塑、畫作轉換成香氛作品，讓人從嗅覺更直觀的感受藝術品之美。

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／BULY提供）

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／BULY提供）

▲8位調香師以最有感覺的作品，調製成1款香味，包含「勝利女神」、「維納斯」的味道都成真。（圖／品牌提供）

BULY邀請8位法國香水圈享譽盛名的大師，參與此次特別企劃，他們都曾調出知名品牌香氛，包含SAINT LAURENT、PRADA、DIOR等，但卻沒有此回如此深具藝術性。

8款獨家香氛，以作品直接命名，包含：瓦平松的浴女、薩莫色雷斯的勝利女神、女神與蠍子、木匠聖若瑟、米洛的維納斯、大宮女、鎖、公園裡的對話等，各自散發迷人韻味。

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／BULY提供）

▲限定香氛系列為限時販售，BULY也在羅浮宮開幕快閃店，期間限定至2020年1月6日止。（圖／品牌提供）

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經典的純水基底「三倍水」香水，香氛蠟燭、擴香石、紙肥皂、香氛明信片，皆率先在BULY羅浮宮（Louvre）快閃店販售，10月底會在台正式開賣。BULYＸ羅浮宮香氛系列是為期約半年的期間限定商品，想要感受濃厚藝術氣味，可別錯過。

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／BULY提供）

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／BULY提供）

▲▼巴黎時裝周／BULY。（圖／BULY提供）

▲限定香氛系列包含香水、蠟燭、擴香石、紙肥皂組、香氛明信片。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BULY, BULY 1803, 百年藥妝, 拿破崙, 約瑟芬王妃, 羅浮宮, 香水, 香氛
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