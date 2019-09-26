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風・LUXURY／向佐戴逾千萬元雅典錶娶郭碧婷　和老爸龍五愛同牌

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▲▼Ulysse Nardin雅典錶。（圖／公關照）

▲向佐（右）於義大利卡布里島迎娶郭碧婷（中），一家人行頭成為討論焦點。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星郭碧婷與向佐日前於義大利卡布里島完婚，除了新娘裝扮有看頭，其實身穿一身白西裝的向佐配件也不容小覷，佩戴雅典錶（Ulysse Nardin）全球限量12只的白色Freak奇想neXt腕錶，當「白帥帥」新郎，他的爸爸向華強也選戴同系列Freak Vision腕錶，一起戴父子錶顯露好感情。

▲▼Ulysse Nardin雅典錶。（圖／公關照）

▲向華強（左）與兒子向佐在婚宴上都戴雅典錶Freak系列腕錶。

雅典於2001年推出Freak奇想系列，加入品牌船錨標誌，結合擺輪與擒縱的分針所創造出的卡羅素（Cruiser）結構，透過機芯運轉顯示時與分，設計前衛，經過不斷進化，逐步壯大陣容，從年輕入門款Freak X系列、Freak Out系列至Freak Vision、Freak neXt高階複雜錶均備。

▲▼Ulysse Nardin雅典錶。（圖／公關照）

▲向佐（右）一身白西裝搭配白色Freak奇想neXt腕錶，限量12只。

向佐於婚宴上戴的Freak neXt腕錶充滿科技感，矽材質機芯最大突破是搭載全新研發的飛行震盪器，屏除傳統平衡擺輪的軸心，創造了懸浮在空中的機芯心臟，代表消除了軸承間的摩擦，大幅優化機芯，毋須再上油保養，而自動上鍊採特殊「磨床」系統，上鍊效率是一般裝置的雙倍，革命性的設計身價超過千萬元，未公開販售，為訂製錶款。

▲▼Ulysse Nardin雅典錶。（圖／公關照）

▲Freak奇想neXt腕錶為訂製款，身價上千萬元。

向華強當天所戴的Freak Vision奇想創見腕錶玫瑰金款，如同其他Freak錶款靠飛行卡羅素裝置每小時繞一圈顯示時間，但零件卻是煥然一新，例如上層齒輪橋板以3D立體船身為設計靈感，搭配重新設計的錶殼、錶圈，視覺上看起來錶面更為通透，讓人一眼就認出是Freak呀！

▲▼Ulysse Nardin雅典錶。（圖／公關照）▲▼Ulysse Nardin雅典錶。（圖／公關照）

▲向華強戴Freak Vision奇想創見腕錶玫瑰金款（左）3,140,800元，入門款Freak X 藍面鈦金屬錶款611,000元。

關鍵字：

雅典錶, Ulysse Nardin, 向佐, 向華強, 郭碧婷
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