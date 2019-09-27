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2019周年慶保養組必買明星商品「加大容量版」　21個品牌一次盤點

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一年一度的週年慶到了，美妝品牌除了推出各種特惠組之外，還會有明星商品的「加大版」，不管是對愛用者，又或是用量很大的單品來說，這時下手最划算！馬上來看2019百貨週年慶各品牌推出的加大版產品有哪些

Kiehl’s契爾氏

往年週年慶的累積滿額贈活動從未包含大容量的明星商品，但今年Kiehl’s破天荒首次「開放大容量商品首四日指定商品納入滿額贈」，激光極淨白淡斑精華也首次以大容量推出優惠組。

1.金盞花植物精華化妝水250ml，價值NT$2,900、特價NT$2,151
2.冰河醣蛋白保濕霜2019限量公益版125ml，價值NT$3,375、特價NT$2,160
3.激光極淨白淡斑精華50ml，價值NT$2,900、特價NT$2,151
4.集高效清爽零油光UV水凝露60ml，價值NT$2,800、特價NT$1,980
5.冰河醣蛋白-無油清爽凝凍125ml，價值NT$3,375、特價NT$2,160
6.集高效清爽UV防護乳SPF50/PA++++ 60ml，價值NT$2,800、特價NT$1,980
7.超進化全能精華霜75ml，價值NT$4,200、特價NT$2,880
8.DEJ高效緊緻精華75ml，價值NT$4,200、特價NT$2,880
9.12.5 超能雙C精華75ml，價值NT$3,975、特價NT$2,790
10.超彈潤青春水精華75ml，價值NT$3,000、特價NT$2,160
11.深夜奇肌修護精露50ml，價值NT$3,667、特價NT$2,610
12.酪梨眼霜大瓶裝28g，價值NT$2,400、特價NT$1,755
13.茶樹油洗髮精500ml，價值NT$1,500、特價NT$1,125
14.氨基酸洗髮精500ml，價值NT$1,680、特價NT$1,260
15.肌活透亮組

紫鳶青春肌活露200ml+激光極淨白淡斑精華50ml+激光極淨白去角質潔面膠30ml+激光極淨白機能水40ml+激光極淨白保濕水凝凍7ml+激光極淨白淡斑精華 4ml+超緊緻亮采舒芙蕾面膜 14ml，價值NT$6,360、特價NT$4,455

蘭蔻

超緊顏白金淡斑霜、超輕盈UV系列三大明星商品的水凝露、素顏霜（珍珠白／玫瑰粉雙色），以及年年都有鐵粉守候的激光煥白淨斑精華（升級版），全數推出平日絕對不會出現大容量限量特別版！連今年推出的小黑瓶升級版「未來精華」超未來肌因賦活露，也推出超震撼的75ml 大容量瓶裝，足足是一般正貨50ml瓶裝1.5倍的容量。

1.超未來肌因賦活露75ML，價值NT$7,500，建議零售價NT$5,200，九折後NT$4,680
2.超緊顏白金淡斑霜75ml，價值NT$6,150，建議零售價NT$4,900，九折後NT$4,410
3.激光煥白淨斑精華（升級版）50ML價值 NT$6,167，建議零售價 NT$4,900，九折後金額 NT$4,410
4.超輕盈UV水凝露SPF50/PA++++ 50ml，價值NT$3,250，建議零售價NT$2,600，九折後NT$2,340
5.超輕盈UV提亮素顏霜SPF50+/PA++++（#珍珠白）50ml，價值NT$3,250，建議零售價NT$2,600，九折後NT$2,340
6.超輕盈UV提亮素顏霜SPF50+/PA++++（#玫瑰粉）Ｓ50ml，價值NT$3,250，建議零售價NT$2,600，九折後NT$2,340

雅詩蘭黛

針對過去一年消費者最熱愛且暢銷產品推出大容量包裝，除了經典商品，今年更加碼推出2月才上市、憑藉清爽且高防曬力獲得高人氣的「Pro全能防曬超輕感水凝露」。

1.特潤超導修護露75ml，價值NT$5,850、發燒價NT$4,980（限量1200瓶）
2.微分子肌底原生露400ml，價值NT$9,067、發燒價NT$6,800（限量2000瓶）
3.Pro極速緊緻肌密全能精華75ml，價值NT$6,450、發燒價NT$5,700（限量650瓶）
4.Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50/PA++++50ml，價值NT$3,500、發燒價NT$2,980（限量1500條）

Dior迪奧

2019年推出兩大明星商品的大容量版本，包括回櫃率第一的「紅色奇蹟」極效賦活精萃（常態版原為50ml），以來自迪奧花園的朱槿萃取同步對抗室內外汙染源，還有頂級保養逸品精萃再生花蜜微導精露（常態版原為30ml）。

1.極效賦活精萃75ml，NT$5,300
2.精萃再生花蜜微導精露50ml，NT$10,500

La Mer

1.緊緻塑顏精萃75ml，價值NT$31,250、優惠價NT$23,580
2.濃縮精華露200ml，價值NT$6,600、優惠價NT$5,130

Sulwhasoo雪花秀

經典精華潤燥精華EX推出120ml的金燦奢華限定版，全台限量2,000瓶。優雅的霧金瓶身，結合源自古代宮廷的品牌經典梅花圖騰，燦爛雅緻，化身化妝台最璀璨的珠寶。

潤燥精華金燦版加大組（首五日限定）

潤燥精華EX金燦奢華限定版120ml （正貨）+雪御活顏水15ml+雪御活顏精萃8ml+雪御活顏霜5ml+輕透雪紡氣墊粉凝霜SPF35/PA++（NO.21）3g，價值NT$6,441、週年慶限定優惠價NT$4,580

碧兒泉

奇蹟活源晶透露、奇蹟活源精露、水光草保濕凝凍等等不只有單品加大版，還從法國空運來台，僅在週慶預購會期間能購得的明星商品大容量組合，包含大容量單品與攜帶便利的旅行組，貼心又實用。

1.VIP專屬晶透露組（預購會限定）

奇蹟活源晶透露200ml*2+奇蹟活源精露30ml*4，價值NT$8,944、週慶價NT$5,040

2.VIP專屬精露組（預購會限定）

奇蹟活源精露200ml*2+奇蹟活源精露30ml*4，價值NT$8,944、週慶價NT$5,040

3.VIP專屬凝凍組（預購會限定）

水光草保濕凝凍125ml*2+水光草保濕凝凍15ml*3，價值NT$10,325、週慶價NT$4,680

品木宣言

1.一舉兩得潔面慕絲250ml，價值NT$1,500、售價NT$990
2.漫步在雲端腿部舒緩霜250ml，價值NT$1,917、售價NT$1,332
3.Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水400ml，價值NT$2,900、售價NT$2,070
4.元氣十足亮膚保濕霜75ml，價值NT$2,025、售價NT$1,350 

資生堂SHISEIDO GINZA TOKYO

持續獻上百優精純乳霜的大容量，同樣有許多鐵粉的美透白雙核晶白精華、全效抗痕白金抗皺精華乳N，週慶不但到貨還推出加大版。

1. 全效抗痕白金抗皺精華乳22ml限量加大版，原價NT$4,840、特價NT$3,800
2. 美透白雙核晶白精華50ml限量加大版，原價NT$5,000、特價NT$4,150
3. 百優精純乳霜75ml，原價NT$3,900、特價NT$3,300

植村秀

1.新·光燦新肌粹75ml，原價NT$6,250、特惠價NT$4,200、百貨卡友價NT$3,780
2.新·光燦晶透露（清爽型／滋潤型）450ml，原價NT$4,950、特惠價NT$3,300、百貨卡友價NT$2,970
3.極上完美持妝噴霧150ml（4選1），原價NT$2,550、特惠價NT$1,450、百貨卡友價NT$1,305

LANEIGE蘭芝

睡美人香氛水凝膜全球暢銷超過1600萬瓶，讓晚安面膜幾乎等於LANEIGE蘭芝的代名詞，而超級莓果C煥顏精露還附贈「柔漾抛光二用化粧棉｣一盒，趁著週年慶檔期以超優惠的價格買入經典加大組，絕對是最划算的選擇。

1.睡美人香氛水凝膜-保濕淨亮 100ml，價值NT$1,414、優惠價NT$1,100
2.超級莓果C煥顏精露 250ml，價值NT$2,500、優惠價NT$1,950

KOSE高絲

雪肌精限量實惠組

雪肌精限量實惠瓶／雪肌精極潤型限量實惠瓶500ml任一品+雪肌精淨透洗顏霜25g+雪肌精乳液33ml+柔緻水敷容15入，價值NT$2,576、優惠價NT$1,980、週慶再享9折超值價NT$1,782

雪肌精基礎保濕實惠組

雪肌精限量實惠瓶/雪肌精極潤型限量實惠瓶500ml任一品+雪肌精乳液／雪肌精乳液極潤型140ml任一品+雪肌精淨透洗顏霜25g+雪肌精33ml+雪肌精原生肌能角質調理露33ml+ 雪肌精光感澄皙UV柔膚乳10g+高絲高品質化粧棉50枚，價值NT$4,060、優惠價NT$3,180、週慶再享9折超值價NT$2,862

伊麗莎白雅頓

2017年升級的全新一代超進化黃金導航膠囊，以類肌膚間必要脂質的修護配方，濃縮更強抗老功效。

大容量黃金膠囊超值組

內容：超進化黃金導航膠囊90顆（大容量／正貨）+SUPERSTART奇肌超導活妍精華5ml+光纖鑽白水亮晶透精華5ml，價值NT$6,222、特價NT$3,850。

每年都推出不同限定包裝的特別版重生秘帖邁入第十年，「2019重生秘帖·至高典雅限量版」以韓國國寶816號昌德宮大造殿為靈感，禮盒打開如皇室寢殿屏風襯托著華麗的特別版重生秘帖，瓶身以藍色及紅色分別代表著王與后，璀璨瓶身耀眼奪目。

1.重生秘帖：至高典雅加量禮盒

重生秘帖90ml，價值NT$10,764、特價NT$6,820

2.重生秘帖：至高典雅加量雙瓶禮盒

重生秘帖90ml*2，價值NT$21,528、特價NT$13,600

黛珂

人氣商品保濕美容液，運用黛珂引以為傲的多重層微脂囊體技術，1992年以最完美姿態上市至今未曾更改過美容配方，週年慶期間更推出黛珂保濕美容液加大版的限時限量的典藏超值組。

保濕美容液典藏超值組（期間限定9/1~10/31）

保濕美容液（實惠瓶）60ml*2+保濕美容液40ml，價值NT$10,840、絕對超值價NT$7,980、週年慶期間再享95折回饋價NT$7,581

香緹卡

五月玫瑰花妍極萃精華油（限量奢華版）50ml，價值NT$12,250、特價NT$9,600

IPSA

暱稱為「流金水」的美膚微整機能液，屬於一瓶抵多瓶的高機能保養品，推出加大版絕對受歡迎。美膚微整機能液（加大）300ml，價值NT$1,890，特價NT$1,440

倩碧

1.水磁場72H超循環保濕凝膠加大容量75ml，原價NT$2,400、特價NT$1,950
2.平衡修護奇蹟乳／膠加大版200ml，原價NT$2,400、特價NT$1,700
3.三步驟洗面膠（溫和型）加大版400ml，原價NT$1,700、特價NT$1,100

AVEDA

復原配方修護精華推出大容量限定包裝，以幸福粉紅能量，修護髮絲強韌健康。免沖洗的清爽質地，擁有來自藜麥的小分子氨基酸，幫助髮絲告別毛燥。

修護精華大容量組合

復原配方修護精華200ml+復原配方修護精華100ml，週慶限定組合價NT$3,000

DARPHIN

1.大容量全效舒緩化妝水500ml，推薦價NT$2,500
2.大容量全效舒緩潔膚乳500ml，推薦價NT$2,500
3.大容量花梨木按摩潔面膏125ml，推薦價NT$3,500

GLAMGLOW

明星大容量100g任1件均打6.3折，還附發光面膜刷一支。

1.毛孔緊緻礦泥面膜100g（白），價值NT$4,000、優惠價NT$2,520
2.瞬效補水發光面膜100g （藍），價值NT$4,000、優惠價NT$2,520
3.無重力瞬效緊實面膜100g （紫），價值NT$4,000、優惠價NT$2,520
4.瞬效亮白發光面膜100g （橘），價值NT$4,000、優惠價NT$2,520
5.瞬效完美發光面膜100g （黑），價值NT$4,000、優惠價NT$2,520

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 周年慶, 美妝, 明星商品, 彩妝, 保養
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