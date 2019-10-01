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偷偷地分享就好　4種「愛情絕緣女」再正都很難談戀愛

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▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

編輯／渺渺小姐

不可否認很多感情是靠緣分的，但其實命運這件事也會有機率大小，許多身邊朋友條件不差，想談戀愛總說還沒遇到對的人，其實是無緣故讓自己變成絕緣體，「失去自信」與「接受宿命」絕對是不同的兩件事，你是否像下列4種女生的心態一樣？

自我放棄的消極女
這類型常出現在35歲的女人身上，他們通常知道自己如何生活比較自在，所以心裡對於另外一半將帶入的新生活方式，會產生懷疑，覺得自己有點難搞加上年齡也有一點，對未來可能的愛情會有莫明的消極。

別忘了法國女人到60歲都能談戀愛，你白白浪費25年在嫌自己老。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

不為自己美麗的乾物女
女人會想要打扮的目的有兩種，一種是為自己，一種是為了別人，認為自己沒有人看就懶得打扮，外型就會每況愈下，保持在亮麗的狀態，要真真實實為了自己這樣做，換句話說，「打扮素淨」跟「邋遢」是不一樣的狀況，不要混為一談，演干物女的綾瀨遙即便是不化妝，皮膚也是保養的漂漂亮亮，有注意到這點嗎？

不是所有男生眼光這麼精準，會把你這超璞玉從茫茫人海中挖起，自己要先想辦法浮出水面，而不是總待在水底下默默期待。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

預設立場太多的膽小女
這類的女生通常長得不差，也有許多被邀約的機會，但不知為何對方才剛開始說出一句「改天可以喝個咖啡」，他心中的小劇場就開始上演，「萬一不好聊怎麼辦」、「我對他沒有心動的感覺」、「我會害羞到時出糗我怕」、「他該不會是渣男吧」的千百萬種想法，像電影一樣在腦海中播放。

現在不是在演電影，現實上一見鍾情的機率微乎其微，對方或許想多認識你，但絕對不是想娶你回家，用交朋友的心態去面對，你會表現得更自然。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

把固執當堅強的任性女
有種女生會有女王氣場，他們會自己照顧自己，也有一套生存之道，但固執不是堅強，這類型卻有很多人無法拿捏。不想認輸、不甘心的態度是把愛情推出去的第一因素，事事踩在別人前頭呼風喚雨，很多愛情不吃這套，沒叫他們要落人後，平行的走著不也很好？

有女人態度溫柔，個性卻很堅強，固執或許可以保護自己，但不會帶來幸福，既然對方給的是愛不是友情，就拿自己柔軟的一面去面對吧。

▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 絕緣, 渺渺小姐
fashion.net

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