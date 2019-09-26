巴黎時裝周／Maison Margiela「喪屍男模」全球爆紅　MUGLER貝拉大尺度開場

▲巴黎時裝周Maison Margiela拿出擅長的海軍風迎戰。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

隨著9月步入尾聲，時裝周也已來到最火熱階段，陣地移轉至時尚之都巴黎，Maison Margiela 與MUGLER 紛紛獻上2020春夏時裝大秀，Maison Margiela 延續創意總監John Galliano擅長的海軍風格，MUGLER則是請來超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿著透視裝開場，兩大品牌時尚戰正式開打。

▲Maison Margiela 2020春夏系列單品不乏彩色印花以及鏤空波點等元素。（圖／路透）

Maison Margiela 2020春夏系列延續創意總監John Galliano最為擅長的海軍風格，可以看到秀場上的男模化身成為乘風破浪的海員，整體風格青春洋溢，輪廓上大方許多，單品中不乏彩色印花以及鏤空波點等元素，裝飾宛如修女、海軍等制服形態中，以加強品牌的獨特性。

▲男模刻意走出宛如喪屍的步伐，突顯品牌對於性別界限的模糊審美。（圖／路透）

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然而這場大秀更不能忽視的就是John Galliano的大膽，因為隨後一位來自德國的男模Leon Dame腳踏高跟長靴，以宛如喪屍的憤怒步伐登場，演繹出品牌創意總監對於模糊性別界限的美感，一步就令世界驚艷。

▲MUGLER新任藝術總監Casey Cadwallader請來超模貝拉哈蒂德（圖一）開秀。（圖／CFP）

MUGLER新任藝術總監Casey Cadwallader繼承了Thierry Mugler大膽前衛的設計風格，在此次2020春夏時裝大秀上，加入多種玩味設計。一開場就請來超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）火辣開秀，上半身穿著黑色西裝，下半身卻只剩下透視絲襪的前衛服飾登場，並且加入了線條感的捆綁設計在腰間，一體成型更顯女性性感魅力，也是秀場上難得一見的大尺度突破。

Casey Cadwallader選擇用自己的獨特方式，將概念投射在透視絲綢襯衫、解構夾克，亦或是誇張扭曲不對稱的裙裝之中，處處微小的細節都可見品牌用心。

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