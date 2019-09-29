「水煙霧唇」正夯！　韓妞最愛5款人氣唇釉公開

▲秋冬霧面美唇回歸，超輕盈質地塗在雙唇零負擔。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

今年秋季柔霧美唇再升級，除了霧感還不夠，質地更強調輕盈，韓系美妝品牌PONY EFFECT推出創新無負重質地轉化科技，結合唇露持色和唇膏滋潤優點，調出不黏膩、不顯唇紋的水煙霧感質地，讓你唇色美到讓人讚嘆。

PONY EFFECT 暖霧水煙唇釉，790元。

針對亞洲膚色特調MLBB色，全新8款煙染玫瑰色，將乾燥玫瑰做為基底，渲染出令人渴望被親吻犯罪的美色。當唇釉接觸唇瓣時能瞬間綻放色彩，轉化成薄煙霧感質地。

CLIO 舒芙蕾柔霧暈染唇釉，#02蜜柚楓糖，520元。

舒芙蕾般的輕盈質地，暈染後呈現柔霧唇色，自然漸層不結塊，同時添加保濕成份，反覆塗抹也不易乾澀，除了能使用在嘴唇之外，也可以輕點在臉頰上，為雙頰妝點好氣色。

1028唇迷心竅好色唇釉，#404任性泰奶，350元。

超輕量雪紡質地，水基底配方，重複刷色也不厚重，初上唇時滑潤好塗，完妝後則呈現高飽和霧光唇。獨家特製水滴鏤空刷頭，完美貼合唇瓣，精準上色。

Heme 柔霧慕斯唇釉，#03 Rusty Brick，360元。

綿密奶霜質地，如慕斯般滑順，輕盈不黏膩，一抹服貼雙唇，創造精緻柔霧妝效。推薦顯白的優雅磚橘，打造秋味濃厚的仙氣。

I'M MEME我愛心機好感乾燥唇萃，#004極溫柔蜜桃粉，390元。

我愛心機好感乾燥唇萃：將鮮果加入牛奶優格特調成果昔質地，薄擦一層即顯色呈粉霧感，能以指腹輕鬆做出暈染美唇；厚擦兩層則發色飽滿，霧化唇部瑕疵，襯出好氣色。

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