Mackenzie Foy被封「最美空靈系少女」　私下二個興趣很公主風格

年僅18歲的好萊塢影壇新星Mackenzie Foy，早已是大銀幕上常見的熟面孔，無論是2011年的超強聲勢大片《暮光之城：破曉》，還是後來與馬修麥康納同台、演技大爆發的《星際效應》，又或是2018年主演的迪士尼電影《胡桃鉗與奇幻四國》，Mackenzie Foy的院線大片作品連年不斷，要說Mackenzie Foy是近年好萊塢星運最佳的童星，此話倒也不為過。

來自美國加州的Mackenzie Foy出生於西元2000年，4歲時以模特兒身份出道，曾為時尚雜誌拍攝童裝專題，也為Dior、Polo Ralph Lauren、Guess、Gap等擔任童裝走秀模特兒，並於9歲之時開始了她的演員之路，2011年則以《暮光之城：破曉》中空靈絕美的混血小女孩一角而一戰成名。



儘管外型溫柔婉約，Mackenzie Foy私下的個性和興趣，倒和其外貌有種趣味的反差。不像一般青少年對網路世界的無可自拔，對Mackenzie Foy來說，稍微有跟上自己朋友的近況即可，不過她手上倒是有一系列願望書單，閒暇時就會閱讀，而被問到是否有什麼秘密才藝時，Mackenzie Foy轉了轉靈動的大眼、歪著頭說：「我覺得這可能不算什麼特殊才藝啦，但我時常練習武術。」（對，武術，不相信的話請去看下方影片，編輯先嚇到退去一邊）

Mackenzie Foy合作過的一線影星，從馬修麥康納、安海瑟薇、綺拉奈特莉、海倫米蘭到摩根費里曼，一字排開，陣仗相當驚人。比起屢屢接到強檔大片，Mackenzie Foy更幸運的或許是能夠得到和這些巨星同台飆戲的機會。回想起和他們的合作過程，是否有什麼難忘的經驗或領教到的演戲秘訣？「有一件事是所有前輩都會和我分享到的建議，就是當你在片場拍戲時，記得停下腳步，花一點時間，去珍惜所有工作人員為這部電影投注的心力與辛勞。」Mackenzie Foy說道。

Mackenzie Foy X VOGUEme專訪

身為一位演員與學生，請問你如何平衡工作與學校間的生活？

我最近剛從高中畢業，所以對我來說，之後學校與工作之間的拉鋸會輕鬆許多，我就比較不用在學校與片場之間來來回回。



你從2004年就開始擔任模特兒、2009年開始演戲，在這麼小的年紀就投入職場，你覺得最棒和最糟的部分各是什麼？

我覺得最棒的部分是你可以遇見很多不同的人、體驗到不同文化，然後因為演戲而嘗試過各種不同的人生。至於最糟的部分，其實我不覺得有任何最糟的部分耶！

你曾和許多一線影星合作過，像是馬修麥康納、安海瑟薇、海倫米蘭和摩根費里曼等，請問你從他們身上學習到什麼？

在合作的過程中，哪一次經驗令你最難忘？ 嗯...很難只選出一個最難忘的回憶，因為我遇到了那麼多厲害的前輩，累積了無數多難忘的經驗。但有一個所有前輩都會和我分享到的建議是：當你在片場拍戲時，記得花一點時間，去珍惜所有工作人員為這部電影投注的心力與辛勞。

你會如何形容自己的時尚風格？

我的風格完全是看我每天起床的心情。有時候我可能想要比較前衛、時尚，我就會穿上暗色系的衣服，搭配跟鞋以及合適的包包。有時候我又感到沒來由的快樂，我就會穿上明亮、寬鬆，或有印有圖案花紋的衣服。所以我沒有什麼固定的風格，它反映了我多變的心情與個性，這件事還滿有趣的。

誰是你的Style Icon？

我認識的人裡面，最會穿衣服的就是Yara Shahidi了，她不管穿什麼衣服都很好看。

請和我們分享一個你的特殊才藝。

我覺得這可能不算什麼特殊才藝啦，但我時常練習武術。 空閒的時候都如何打發時間呢？ 沒事的時候我喜歡閱讀。我有一整套的書要讀，所以大部分的閒暇時間都在讀書，或是練練武術、與朋友聚聚等。

一天會花多少時間滑Instagram呢？你怎麼看待社群媒體這個東西？

社群媒體很酷，因為它可以乘載大量的負能量，也可以用來幫助別人，所以只要你賦予它正確的用途，社群媒體就可以是一個很棒的媒介，你可以和全世界的人分享你的故事。 我不確定自己一天會花多少時間在社群媒體上，通常就是有空的時候看一下，我只要能夠看看自己的朋友在幹嘛、稍微跟上最新的話題時事，這樣就夠了。 你對十年後的自己有怎樣的期許？ 希望十年後的我除了當個演員之外，也可以涉獵一些導演、攝影的部分。



可以和我們預告一下接下來要推出的新作品嗎？

我現在能透露的不多，但接下來的作品《Black Beauty》是一個非常美麗的故事，我自己覺得很有共鳴，所以很期待大家看到電影的那天。

※文字：Daisy | 編輯：Chara Yu | 來源：IG@Mackenzie Foy |

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