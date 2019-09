無法抉擇的生火！我心中的粉底防彈少年團

熬得了台灣夏天的粉底,應該都證明他們自己很吃苦耐勞,完全禁得起火盃的考驗了。以前我不是很喜歡擦粉底,因為不知道是我技術不好還是體質不好,很容易就變成周星馳說的做鬼比做人好不化妝比化妝美,粉底擦上去膚況反而看起來很不行很粉感。

化妝上粉底不就是為了要更漂亮嗎?結果我擦個半天上去反而看起來粉很厚,完全不只是徒勞而功而已化妝多此一舉,後來我就放棄了粉底很久很久。

但後來我想想也有可能是我小時候的化妝品選擇也不多,技術阿成分也沒有現在好,所以現在完全對粉底改觀。選粉底液就像選衣服一樣,不同妝感擦起來感覺不同,變成現在很容易哪一瓶我都無法捨棄。畫個妝什麼都要翻牌子的心態來選擇,翻牌子這件事情每天要做好幾次,完全能體會以前皇帝活得心好累,可是我也覺得這樣選化妝品其實很幸福。

我近年最愛如果要排名次我根本無法抉擇,因為他們妝感就不一樣阿不同人要怎麼選,如果叫我選蘇治燮還是要選金秀賢,我想睿智的各位,不要忘記,我們都是能選擇的,選擇一手抱一個阿!挑喜歡的神隊友粉底直接組團出道比較容易。

一排站開多麼療癒,這就是團體的魅力,我心中的粉底防彈少年團:

MAKE UP FOR EVER REBOOT活潤精華粉底液

雅詩蘭黛 Double Wear 持久完美持妝粉底

蘭蔻 零粉感超持久粉底

植村秀 無極限超時輕粉底

YSL 恆久完美無瑕粉底

NARS 極光亮顏粉底液

MAKE UP FOR EVER REBOOT活潤精華粉底液

今年用到最驚訝的粉底,也是我第一個MAKE UP FOR EVER的底妝,以前就是買刷具和妝前乳,從來不知道原來他們專業是專業成這樣子的。粉底真的有夠服貼、有夠水潤、有夠光澤、有夠好推、有夠美。

總之他讓我很驚訝而且連用粉底刷上都超美,完全不會有粉痕而且光澤感好漂亮,像是本來皮膚就很好自己透出亮亮潤潤的感覺的妝感,化妝畫到人家不知道你是畫出的才厲害就是這樣子吧。最近讓我很驚訝的粉底,難怪他們之前粉餅紅了大半年還是人潮式的被狂推,滿SNS都在曬他們的鐵片君,不是沒有原因的,他們真的得人愛。

雅詩蘭黛 Double Wear 持久完美持妝粉底

持久型底妝媽祖娘娘一樣的存在,雅詩蘭黛永恆的傳說Double Wear,只要那天要上山下海沒時間補妝注定要奔波的行程,絕對前一天會把這一瓶直接擺出來放在桌上最顯眼的地方。

例如說要去陽明山看繡球花而且搭公車去還要爬山,例如說去六福村要玩急流泛舟還要大怒神個一百次,這瓶擦上去基本上整天你沒照鏡子都不需要太擔心。

不過比較需要擔心的是保濕有沒有做好,要是狀況比較差的時候他會比較乾一點,不過他的持久真的就是很優秀比買保險還保險,我心中的火盃的考驗第一屆冠軍可能就是它吧。

蘭蔻 零粉感超持久粉底

去年我去參加了一場非常荒唐的活動,但是讓我很裝熟的認為我跟蘭蔻一起創造了歷史。那個活動是這樣子的,就真的是一大票人一大票彩妝師,還請了金氏世界紀錄的人員來見證的粉底,大家一起做了一場大的。活動內容我有點忘記了反正就是人山人海的粉底活動,我只能說蘭蔻不只粉底好用還創了紀錄94狂。

這款應該是我用過蘭蔻所有的粉底裡面我最喜歡的一瓶,不只妝感很漂亮而且很保濕又不會浮粉。如果說雅詩蘭黛是要幹一票大事的持久,蘭蔻就是日常保濕持久的那種,他們的持久是不一樣時機用的。同系列的氣墊粉餅也好用重點是長得超美,最近蘭蔻還有粉底牛奶盒的活動超級可愛,不過在我心裡最顛峰的就是世界記錄的活動哈哈哈哈沒有人能撼動他。



植村秀 無極限超時輕粉底

我人生用在身上的粉底可能數量沒有真得很多,但是我都活那麼大歲數了好歹也用了幾十瓶跑不掉吧,應該不算是見過的粉底太少,但是他的包裝真得讓我失控。植村秀的每一代粉底我都滿喜歡的。

這一代更是喜歡中的喜歡連包裝都喜歡,字體控我本人直接失控的超可愛的包裝,好像果凍一樣可愛的包裝放桌上我也爽。

但不能因為我顏控,就直接只說人家長得可愛,他是可愛又有料的粉底──在這麼多粉底海裡面他真的薄透又舒服,連不愛擦粉底液的人都會愛上的輕質地。還有我這種行走的剖半蘋果,從洗完臉那刻就開始狂氧化,很容易暗沉,能通過我的暗沉考驗有時候比台灣天氣的考驗還要嚴峻,連擦個隔離霜我也照樣會暗沉的人更何況是擦上粉底液。這瓶持久不暗沉又輕透的妝感真的很優秀,即便他的質地真得很透很果凍,照樣輕飄飄的修飾到臉上的瑕疵。

YSL 恆久完美無瑕粉底

就先不要說他是YSL,也先不要說他妝感多美,光是我們韜韜幫這罐粉底拍過廣告,就很值得讓我心心念念心心念念的粉底我一定要擁有他。吸引力法則和我的邪念有多給力就知道,旺財你看到了嗎我的念力就是這麼可怕?有一天我應該也會這樣擁有到韜韜的啦!

YSL的粉底裡面算是妝感最自然的一罐粉底,連我們韜這種鋼鐵直男擦了也不抗拒的粉底,甚至還在上了這瓶粉底以後在雨中跳舞挑戰。

光是看到那個廣告那個影片那個小紅書加上我的韜韜,先不用自己擦這罐粉底到臉上,我自己的私心就自動加三千分。他的妝感很自然很服貼又很薄透舒服,不過妝感漂亮這件事情被他們自己的霧面氣墊粉餅,自己人打自己人直接在我心裡被秒掉妝感美這一關。因為他們新的特霧氣墊粉餅妝感真的美到爆炸美啦!不過這罐恆久完美無瑕粉底永遠還是贏,沒為什麼阿因為韜韜阿。

NARS 極光亮顏粉底液

一樣不是最新的粉底但是神隊友的地位是不會改變的,就像市面上有再多小鮮肉上市也不會影響志燮的地位;即便滿坑滿谷的好用粉底用到臉上過,NARS這罐極光亮顏粉底液永遠站得很穩在我家裡。

他的妝感和服貼度真的都很厲害,而且因為色號很多,對我這種其實膚色跟市場很不搭的人很友善。如果說市面上的選色是奶油色好了,那我的膚色大概就是杏仁色的,反正就是也不是黑也不是黃,我就是灰灰的,所以凡間的粉底我很容易擦上去不是偏黃就是偏紅。

因為NARS的選色真得很多,所以真的比較容易選的到適合自己的顏色。

而且他的延展性真的是超好的!之前參加他們的活動直接現場看到人家粉底壓到手上,然後直接可以推一整條在手肘上不會乾掉,完全是粉底液界的得利乳膠漆吧太強了阿。當然妝感和持久度也是非常得漂亮所以他在我心中有永恆的地位。

粉底就像衣服一樣擦了開心永遠都不夠永遠都少一罐也很好阿

※圖片+文字:Vogue 美人會 - 大魚

(完整文章請看VOGUE.com)



