《怪奇物語》米莉芭比布朗畫報公開！戴PANDORA也要搞怪做鬼臉

▲PANDORA找來童星米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown) 拍攝新系列畫報。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

因影集《怪奇物語》而在全球火速走紅的童星米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown) ，年僅15歲就已經工作代言接到手軟。此次與丹麥國際珠寶品牌PANDORA合作，演繹全新畫報引來粉絲期待。

▲童星米莉芭比布朗因影集《怪奇物語》爆紅 。（圖／品牌提供）

丹麥國際珠寶品牌PANDORA 推出全新Pandora Me系列，鼓舞女性透過串飾設計，盡情表達大膽做自己。品牌理念也剛好與童星米莉芭比布朗不謀而合，因飾演影集《怪奇物語》女主角「Eleven（11）」爆紅的她，擁有一張高級臉，性格卻十分搞怪，備受時尚品牌喜愛。

▲米莉芭比布朗俏皮演繹Pandora Me系列，可開式扣環手鏈 NT$3,280。（圖／品牌提供）

米莉芭比布朗穿著簡單黑色素T，放下自然微捲的頭髮，戴上此次Pandora Me系列手鏈，外觀上使用誇張迴紋針造型串起，令飾品具有率性氣息，更以象徵性圖案的迷你串飾懸掛其中，增添獨特美感，與米莉芭比布朗的氣質完美融合。

▲（依序）愛心925銀胸針藏著幸運馬蹄鐵 NT$880；耳環NT$480起 。（圖／品牌提供）

系列更包括了迷你吊飾與胸針，將有著幸運意涵的馬蹄鐵、象徵純潔與和平的獨角獸、代表溫暖堅毅的仙人掌等圖形符號勾勒成一件件珠寶，不僅是戴在手上或是別在衣服上，都有不同美感。 另外，品牌推出單個迷你耳環，其中又如音符、問號或是閃電符號可於單邊耳垂上佩戴，時尚可愛之餘，更可以一耳多戴，營造出專屬於你的穿戴美學。

►少女們都愛用

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App