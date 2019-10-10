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曼谷旅宿新地標坐擁最美天際線　私人泳池還附小型花園

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曼谷做為東南亞最主要的大城市，觀光旅遊產業蓬勃發展，連續數年蟬聯全球最多旅客造訪的城市。除了在地美食、東西文化交織的衝突美感、相對便宜的消費，讓全球旅人對曼谷趨之若鶩的另一個原因，就是能以相較其他城市更友善的價格，入住國際連鎖品牌飯店。

2019年，最受飯店迷矚目的香港酒店品牌Rosewood瑰麗在泰國普吉島設點後，於泰國首都曼谷盛大開業，為曼谷的頂級旅宿版塊再添奢華新選擇。

曼谷瑰麗酒店Rosewood Bangkok，座落曼谷高級商業區Ploen Chit路上，緊連著曼谷最方便的大眾交通工具BTS輕軌站旁，旅客可以輕易搭乘輕軌穿梭曼谷城，以避開惡名昭彰壅塞的交通。飯店四周辦公大樓、大使館林立，距離「曼谷貴婦百貨」Central Embassy僅幾步之遙，地理位置相當方便。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

曼谷城的天際線永遠不缺生力軍加入，樓高30層的曼谷瑰麗酒店甫落成便是城中話題地標。建築外觀以泰國人雙手合十「Sawadee」打招呼的姿態為靈感，讚揚泰國熱情好客的文化及活力。

曼谷瑰麗酒店各處均設有寬敞的露台，充足的自然光線和城市景觀，與飯店內展示的泰國當代藝術品融為一體。除了外在造型結構極具特色，設計師更將巨型瀑布搬進室內，十層樓高的瀑布貫穿中心，再次訴說曼谷這座城市源自於水（昭披耶河）的歷史背景。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

飯店總共有159間客房，每間客房採用優雅的現代裝飾設計，房間皆提供Evian玻璃瓶裝水和Dyson吹風機，小小的細節顯現出飯店的頂級服務。房間分為客房、套房和府邸房型。豪華客房空間寬敞，規劃有獨立起居區，營造更舒適的住宿體驗。套房系列設有大型落地窗，引入迷人的自然光和市景，帶來典型的時尚都市生活。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最受到矚目的是曼谷瑰麗酒店僅有三間的「House府邸」房型，是曼谷唯一設置私人泳池的酒店客房，不僅如此還附有小型花園，俯瞰著曼谷城市美景，這樣獨特的配置也難怪這三間府邸房型開幕至今每晚都訂購一空。套房和府邸房型皆備有私人管家服務，剛來到曼谷還人生地不熟時，可以立即聯絡私人管家以求協助。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

曼谷瑰麗酒店設有四間餐廳和酒吧，包括可以在戶外露臺用餐的歐式酒館Lakorn，24小時營業讓你看盡這個不夜城的各種樣態；

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

中餐廳「Nan Bei南北」是曼谷瑰麗的招牌，集結中國各大菜系，還可品嚐到經典的北京烤鴨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來到曼谷當然要來個bar hopping，不妨就把位在酒店30樓的高空酒吧Lennon’s安排為最後一站。Lennon's的設計靈感來自家庭錄音室，這裡有超過6,000張黑膠唱片收藏，賓客可以從中任意選擇爵士、流行、搖滾或藍調音樂聆聽，甚至可以購買失傳已久的心儀唱片，抑或將自己收藏的經典唱片帶入酒吧播放。和這些具有年份的熱門音樂相呼應，Lennon’s使用40至70年代的稀有烈酒陳釀調配懷舊雞尾酒，讓時光在此倒流。

無咖啡不歡的人則推薦造訪室外泳池旁的G&Q（Green and Organic），它也是曼谷第一間開設於酒店內的高級有機咖啡廳，餐點使用在地天然有機食材搭配手工和冷壓咖啡、茶和有機葡萄酒，狂歡一夜後的早晨，來此醒腦正好！

曼谷瑰麗酒店 Rosewood Bangkok

地址：1041/38 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok, 10330, Thailand
官網：https://www.rosewoodhotels.com/en/bangkok

About Etty

台灣台中人。2013年不顧一切搬到曼谷完成朱拉隆功大學的文化藝術管理碩士學位，畢業後擔任兒童藝術創意啟發教師，目前和荷蘭老公、兒子定居曼谷。經營旅遊生活部落格 rice/potato，著有曼谷旅遊書《偏執曼谷 the rice/potato guide to Bangkok》一書。喜歡旅遊、設計、藝術、音樂、瑜珈，及任何詭異有趣好笑的人事物。

Website→https://ricepotato.co/tw/
Instagram→https://www.instagram.com/ettyliu/

※文字：Etty（rice/potato） | 編輯：silvia | 來源：Rosewood Bangkok |
（完整文章請看VOGUE.com

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#MeTravel 薛妞妞的曼谷美食地圖無藏私公開！5家好吃又好拍的必吃推薦

【城市景點特搜】泰國曼谷15間特色商店、打卡景點總整理，從藝術建築、文青風SPA、設計師選物店通通有！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

旅遊, 泰國, 曼谷, 瑰麗酒店, VogueTaiwan
fashion.net

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