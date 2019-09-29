LV最新手袋未上市詢問度已爆！蕾哈娜、楊丞琳都喜愛的3大魅力

消息才出不到一週， Louis Vuitton最新強打的Multi Pochette Accessoires手袋在店上已經被詢問到爆，而且排在待買清單的客人已經是全球爆量的程度，不只是忠實LV迷，連新的粉絲們也紛紛湧入，這款Multi Pochette Accessoires到底有什麼魅力，看完絕對讓人想要入手！



#經典monogram一用就是十年！

1896年，行李箱名匠Georges Vuitton設計出Monogram帆布並留下印記，藉此紀念身為創辦人的父親，這項經典創作至今聞名全球，Monogram帆布襯托下讓許多包款躍升為經典，而這款Multi Pochette Accessoires手袋同樣也將印花用在上面，Monogram也在版本與比例變化上因應調整，採用了經典大小以及零錢包背面的縮小版圖案，除了一眼就可以看出出自LV之手，這個經典的印花更是可以延續使用的壽命，怎麼看都不膩，自然也是LV迷們最喜愛的招牌印花。





#自由變化出不同背法與包款搭配

經典 Pochette Accessoires 手拿包首於1992 年完成設計，這個精緻而典雅的包包，成為 Louis Vuitton 的必備包款之一，這次更推出完全客製化版本，兩個迷你版的 Pochette Accessoires（縮小版手拿包），以及一個圓型拉鍊零錢包，充滿玩心且多變化，並推出綠色與粉紅兩種顏色的提花運動風手提帶（採用「Louis Vuitton Malletier」簽名），能完美搭配都會外出行程，另一條是雅緻的鏈帶，可搭配晚間出遊的造型，可以將三個包包都串起來，也可以自由調整成鍊帶串手拿包變成晚宴用，或是運動背帶扣著手拿包變成日用包，至少能玩出近10種以上的搭配。





#入手一次就是三包，價格出乎意料

不要懷疑，Multi Pochette Accessoires手袋一組就是三個迷你包！還附上兩個背帶，一個運動風手提帶、一個金屬鍊帶，正式將在9/27日於全球 Louis Vuitton 門市販售，售價NT$51,000，消息一出已經被問到爆表，現在要排在待賣清單要等到11月才開放登記，不只是台灣，這樣的盛況是全球，但別擔心，LV已經加緊腳步生產中，請大家把握機會來去登記！

在這之前，已經有時尚明星們搶先獲得這個包款，包括蕾哈娜、Gigi Hadid吉吉哈蒂德、Dua Lipa杜娃黎波、Hailey Bieber海莉鮑德溫、德國部落客Caroline Daur、女星楊丞琳、KOL莫莉、KOL李函等人都先曬出了穿搭，存好這些範例，等待之後拿到包包實體就可以穿搭囉！

※編輯：Sandy | 圖片：Louis Vuitton, @carodaur, CNI |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

Virgil Abloh拿手的街頭造型，遇見路易威登的完美工藝！2020早春男裝將街頭風推向更高境界

經典一買就是十年！路易威登Monogram七款最想擁有的帆布系列包，重新愛上LV Logo的美



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。