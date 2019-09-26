巴黎直擊／Angelababy跑趴拒受訪專心當公主　賈靜雯露腿PK

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周期間，DIOR（迪奧）也趁時尚人士全都聚集在巴黎的機會，為7月開幕的香榭麗舍新店舉辦開幕派對，品牌大使Angelababy（楊穎）、台灣女星賈靜雯、日本「最美腹肌名模」中村杏、超模Karlie Kloss（暱稱KK）等人全都受邀在巴黎跑趴。

▲（左起）DIOR品牌大使Angelababy、超模KK。（圖／翻攝楊穎工作室微博）



Angelababy與黃曉明離婚消息甚囂塵上，女方跑趴時疑似未免再被問到相關話題，看到鏡頭就有工作人員出來擋駕，表明「我們今天沒有採訪行程。」Baby穿著短板白色蕾絲背心，搭配藍色珠繡長裙，露一小截蠻腰，扛好公主金字招牌，不受訪反倒能把火力集中在血拼上，開心跟身旁工作人員宣告：「我準備逛街囉！」顯然心情未受傳言影響。

▲Angelababy跑趴時與創意總監Maria Grazia Chiuri合影；Baby在正式跑趴前已穿著公主風長裙在花園裡拍下超多穿搭美照。（圖／翻攝楊穎工作室微博）



賈靜雯此行受DIOR邀請到巴黎看秀，隔晚出席新店開幕派對，一襲深V紗質禮服，露胸又秀腿，辣媽在巴黎有豁出去的野心。她表示：「今天就是非常DIOR的女神風，很適合今天的Party場合，很精緻的感覺。」她說以前覺得DIOR手錶是女生都一定要有的配件，自招跑完趴後血拼目標全放在入手馬鞍包上！

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 25 日 下午 6:12 張貼

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香榭麗舍新店為了這場派對，在店門口擺放超過30尊穿著經典Bar Jacket的DIOR小姐裝置藝術，也讓Angelababy趁著難得的機會，說什麼都要在新店期間限定的裝置藝術前拍一張，網美魂不斷上身。

▲Angelababy網美魂根深蒂固，當然一定要跟店門口的裝置藝術照幾張囉～（圖／翻攝楊穎工作室微博）