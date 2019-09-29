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「薰衣草粉紫色」五種最夯穿搭法學起來　不挑膚，散發浪漫小女人味

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薰衣草粉紫色顯白又顯氣質，從年初一路火到夏秋，不少韓星與部落客們紛紛在IG上曬出紫色穿搭；浪漫夢幻、性感率性，各種風格全包了！ELLE穿搭筆記，幫你整理出今年最夯的搭配法，不只顯氣色，還能一秒顯腿長，讓你在社群上也能人氣爆棚！

一、西裝＋短上衣

要紫，就全身紫到底吧！如果只能入手一樣紫色單品，西裝外套絕對不會出錯！紫色套裝已經火到不能再火，甚至連運動品牌Adidas Originals也特別推出紫色西裝，就知道再不把薰衣草紫穿起來，就真的落伍啦～

除了內搭T恤之外，同樣席捲街頭的另一樣熱門單品「短上衣Crop Top」也是不錯的選擇！

內搭同色或淺色系上衣，讓你看起來俐落又有型；抑或是像Tiffany一樣，選擇反差對比色，製造整體造型的一大亮點。

二、長版T恤＋紗裙

身高嬌小的女孩們，不妨學學譽恩和太妍。長高的秘密就在於比例啊！

利用長版T恤外罩一件及地長紗裙，記得腰部一定要收起來，才能打造出超模般的大長腿！

三、短版絲質洋裝＋長罩衫

今年九零年代復古風回歸，帶有光澤的絲質洋裝出鏡率超爆錶！不敢大膽單穿的話，就在洋裝外罩一件淺色系長罩衫吧！利用長短差異，穿出層次感，別忘了搭配首飾，增添整體造型喔！

四、紫色短上衣＋白色高腰褲

比起黑色，紫色和白色的組合更顯氣色！另外，請利用上短下長的穿搭法穿出高挑身材，短版上衣搭配高腰褲，輕鬆穿出休閒時髦感。

五、同色系穿起來

如果沒有完全一樣的紫色單品也沒關係，同色系、不同深淺的單品同時穿起來，也會顯得特別有氣勢！

TEXT／BY WENDY CHOU　PHOTO／INSTAGRAM@LINABUGZ、@DELANEYCHILDS

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 穿搭, 薰衣草, 粉紫色, 穿搭
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