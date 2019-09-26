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林俊傑空降MLB藏巧思！穿「重量級聯名帽T」低調看球變路人

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▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲林俊傑旗下潮牌SMG迎接第十年，帶來神秘的三方聯名引發粉絲熱議。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

潮人林俊傑才剛推出新歌《將故事寫成我們The Story Of Us》引發歌迷們熱議，與此同時，旗下流行品牌SMG （Still Moving Under Gunfire）邁入十年，與潮牌NEW ERA以及MLB美國職棒大聯盟進行三方聯名首秀，連林俊傑也親自演繹最新單品，開賣勢必造成轟動。

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲林俊傑親臨美國職棒大聯盟全明星賽，示範最新單品。（圖／品牌提供）

華語歌手JJ 林俊傑除了歌唱事業備受矚目，更成立流行品牌SMG邁入第十年，身為潮人的他，私下的穿戴配備也時常登上新聞版面。此次NEW ERA x SMG x MLB三方首次聯名，熱血應援2019美國職棒大聯盟全明星賽。賽事期間林俊傑更是親臨現場參與，他也大方表示， 「那種歡呼聲尖叫聲，就像在看一場演唱會一樣！」

於是將對於職棒的喜愛帶進聯名單品中，林俊傑親自穿著灰色連帽外套和短袖上衣Po上個人IG，引發粉絲熱烈迴響。上方大大的C Logo則是引用明星賽的地主隊標準圖像，不僅出現在服飾也運用在配件上，增添收藏價值。

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲（依序）連帽外套NT$3,000；短袖NT$2,000；59FIFTY帽款NT$2,800。（圖／品牌提供）

聯名設計上更有著一貫的棒球魂，和球衣一樣有主客場之分，使用克里夫蘭印地安人隊的藍紅配色做為主場配色，黑白配色則設定成客場配色。此番聯名系列共推出NEW ERA經典59FIFTY及9FIFTY帽款，還有短袖上衣，以及秋冬必備的Hoodie上衣，經典黑灰兩色，內襯以迷彩做細節輔助，胸前則是配上代表MLB克里夫蘭印地安人隊的「C」字 Logo，大方帥氣的設計，連林俊傑都愛不釋手。

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲New Era x JJ潮牌 SMG x MLB 。（圖／品牌提供）

▲配件收納包NT$1,480；吊繩NT$300。（圖／品牌提供）

配件方面推出潮流吊繩，以及將NEW ERA經典帽款縮小設計成可置物的空間的收納包，帽前再配上電繡SMG品牌圖像，成為具有特殊意義的潮流配件，在潮人林俊傑加持之下，勢必造成轟動。

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關鍵字：

林俊傑, 潮牌, SMG, NEW ERA, MLB, 美國, 職棒, 聯名
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