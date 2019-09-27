螞蟻級吃貨集合！2019全台必吃甜點TOP 10　玫瑰戚風、巨大炙燒泡芙

全台最必吃甜點都在這拉，跟著美食來場環島旅行吧！

TOP 10／麻吉奶奶鮮奶麻糬

不加糯米的鮮奶麻糬

沒有加糯米的手工麻糬依然很Q彈！這間店在淡水老街，端上來的麻糬必須自行DIY翻面沾花生粉，再切成可以入口的大小，冰鎮口感很適合夏天吃！

▲（圖／美食客番茄吃吃記提供）

TOP 9／屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ



蓬鬆舒芙蕾口感

舒芙蕾爆紅之前，屋莎鬆餅屋就以半折造型的鬆軟舒芙蕾襲捲南北，雲朵般的鬆軟，咬下去就在嘴裡化開超銷魂！加上微微蛋香，讓許多螞蟻吃貨都為之著迷，難怪依然在前十名內佔有一席之地啊。

▲（圖／美食客Yu Chien Chung提供）

TOP 8／五妃街豆腐冰 懷舊小棧



似豆腐般滑嫩的口感

來到台南五妃廟怎麼不吃豆腐冰？有鮮奶、抹茶、芋頭三種口味的豆腐冰體，底層鋪上剉冰，上層再選自喜喜歡的配料，吃下一口冰冰涼涼會讓人驚艷，滑嫩的口感很清爽喔！

▲（圖／美食客誌施筠暄提供）

TOP 7／I MET YOU CAFE



陣陣花香玫瑰戚風

白牆與藍色窗戶的地中海風格，悄悄地隱藏在基隆路的巷子內，下午來這裡享受一份店家自創的玫瑰戚風蛋糕，優雅而悠閒，美麗的玫瑰花瓣裝飾相當費工，底層伯爵海綿蛋糕體帶有茶香，從一道甜點就可以感受店家的用心。

▲（圖／美食客上班族的逃亡提供）

TOP 6／KACHI泡芙



巨大炙燒泡芙

比拳頭還大的泡芙就在逢甲夜市！狂野的泡芙外層擠上奶油再撒上砂糖，用噴槍炙燒成焦糖色，一口咬下大大滿足，甜度比例拿捏得剛好不會太膩，不愛吃甜的吃貨也可以接受喔！

▲（圖／美食客cookie提供）

TOP 5／奇維奇娃



文青風泰奶冰酥

從清邁來的人氣冰店奇維奇娃，主打泰式皇家紅茶冰，奶茶色的細膩雪花冰搭配上層濃郁奶油很對味，加上台灣特有的珍珠更有口感喔！清爽純白的店面外觀在美食一級戰區的國父紀念館相當顯眼，不怕找不到！

▲（圖／美食客asheashley提供）

TOP 4／宮原眼科



古蹟裡的義式冰淇淋

知名甜點店日出乳酪蛋糕在台中火車站旁開的冰品店，建築外觀是西洋老建築，內部整修後別有一番風味，主要供應多種口味義式冰淇淋，搭配招牌乳酪蛋糕或餅乾酥都超好吃噠，絕對是來台中必訪景點之一。

▲（圖／美食客林佩儀提供）

TOP 3／阿爸的芋圓



濃芋蔗片冰

在永和樂華夜市超紅的芋頭專賣店，真材實料的芋圓、芋頭、芋泥球每個都香醇濃郁，搭配有煙燻味做成的甘蔗汁碎片冰超有口感又消暑，難怪奪下第三名！

▲（圖／美食客侯提供）

TOP 2／一百種味道



100種水果塔任君挑選

新竹這家水果塔真的無人不知無人不曉，週末人潮絡繹不絕，供應品項皆以當日蛋糕櫃內為主，如果有綠葡萄乳酪塔酸酸甜甜，千萬不要錯過，搭配飲料享受一下悠閒下午茶吧！

▲（圖／美食客weii提供）

TOP 1／東京牛奶起司工場



日本人氣伴手禮

東京必買超人氣伴手禮來台北囉！薄脆餅乾中間夾著海鹽卡門貝爾起司，濃郁鮮奶香氣幾乎吃過的人都愛，在微風南山設櫃之後也大受歡迎，不只餅乾，夏天還有供應鮮奶霜淇淋，不用飛日本就吃得到超受歡迎！

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

圖、文／MENU美食誌

2019人氣手搖飲料大亂鬥！7家小型連鎖手搖招牌飲料大評比！你最愛哪一家？

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