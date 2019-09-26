林宥嘉買鑽寵妻沒預算概念　連前世情人金飾都靠點睛品打理

▲林宥嘉與周生生集團的點睛品合作愉快。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歌手林宥嘉今擔任周生生集團旗下點睛品品牌大使，同步發布與老婆丁文琪Kiki合拍的全新單曲《少女》MV，他喜上眉梢報喜訊又要當爸，明年春天將迎接女兒誕生，他不禁聯想與品牌的合作緣分、時機都太巧，「周生生集團，我們又要生啦！｣

▲林宥嘉擔任點睛品品牌大使，開心發布又要迎接二寶的好消息。（圖／記者張凱喨攝）

林宥嘉透露此次與點睛品合作愉快，一同催生了情歌《少女》與MV送給老婆，還迎來了第二個寶貝來臨，但Kiki懷孕初期孕吐嚴重，讓他很心疼，是否會獻上鑽戒寵老婆？他笑稱對克拉數與預算都沒概念，想靠點睛品給意見，而將來女兒出生的金飾，他也說：「有品牌（點睛品）呀！｣

▲林宥嘉談起老婆丁文琪滿是感謝。（圖／記者張凱喨攝）

▲林宥嘉與丁文琪合拍MV《少女》。（圖／品牌提供，以下同）

夫妻倆在《少女》MV盡顯甜蜜互動，展現永結同心的親密情感，恰好與點睛品全新Promessa系列的設計不謀而合，18K白金戒環的單鑽戒，由18K玫瑰金同心結線條與四爪高高托起美鑽；對戒也以此為設計改念，玫瑰金線條繞著戒環打著同心結，窄版女戒鑲有小鑽點綴。

▲Promessa 18K白金與玫瑰金雙色「同心結」鑽石戒指，1克拉約55萬元起。

▲Promessa 18K 白金玫瑰金雙色「同心結」對戒，男款（右）約18,000元，女款約15,000元。

點睛品的訂製服務也吸引人，Promessa duet緣創系列戒指可選擇材質、版型、寬度、表面工藝、專屬刻字與寶石鑲嵌，打造專屬個性款戒指，或與情人愛的對戒。

▲Promessa Duet專屬訂製系列戒指18K白金亮面款（右），18K白金樹紋款，14,300元起。