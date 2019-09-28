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Vitra超有型工作椅放家也時尚　選周慶出手省6千

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記者蔡惠如／綜合報導

在家工作的人們，添購一張能長時間糺做的工作椅或電腦椅，或許是個好主意，但又礙於市面上電腦椅多半與家中裝潢不搭嘎的窘境，近期由北歐櫥窗代理的Vitra，旗下的Physix翩然有序工作椅或許能給你一個解答，而且周年慶期間，還有相當美妙的折扣價。

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲Physix翩然有序工作椅。（圖／品牌提供，以下同）

北歐櫥窗以Vitra所提出的「Home Office居家工作室」概念為主題，針對SOHO族或是斜槓人生奮鬥的人們，推出工作場所舒適得像在家一般的目的性傢俱，兼具風格與實用的經典單品，讓你奮鬥中不失品味，即起至11／17祭出北歐櫥窗週年慶優惠，還能順便搶便宜。

其中Vitra的Physix翩然有序工作椅則是一大亮點，外觀驚豔四座，卻仍網羅所有辦公椅該有的特色，包括人體工學、舒適耐久坐、透氣彈性科技纖維表布，加上堅固耐用，售價34,000元，組合優惠價28,900元。

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲EM table原價135,400元，組合優惠價115,090元。

此外還有Vitra的EM table工作桌，180公分桌長適用於一般坪數住宅或工作室，建築師背景的JeanProuvé融入了結構美學，是俐落與溫潤兼具的桌款。義大利國寶級的建築設計師Antonio Citterio為Vitra所設計的Follow Me隨身櫃系列，在復古中蘊含著未來感，俐落簡潔的外型、擴大整理空間及移動機能到極致，加上少見的拉合式遮蔽，不僅將物品隱密收納，在視覺上更添新奇感。

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲Follow Me隨身櫃系列，原價 22,700元至32,700元，優惠價20,430元至29,430元。

而台灣居家通路生活工場，近期也推出全新URBAN都會個性系列家具系列，外型特色是以日本嚴謹工藝，結合法式時尚俐落設計，充滿個性的氛圍，主打年輕市場。

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲北歐櫥窗、生活工場均推時尚家具。（圖／品牌提供）

▲生活工場URBAN都會個性系列家具系列。

關鍵字：

北歐櫥窗, 生活工場, 工作椅, 電腦椅, 周年慶, Vitra
fashion.net

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