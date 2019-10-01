來新北市不能錯過的熱門美食TOP 10　學生最愛海南燒雞腿飯、阿爸的芋圓

不只有台北有很多美食，新北市美食也不惶多讓！低調但是很多人去，一起來看看2019上半年熱門店家！

TOP 10／點點甜甜 TEN TEN DEN DEN

說到板橋甜點一定會有點點甜甜！點點甜甜是好初系列開的甜點店，主要販售戚風、塔類、磅蛋糕，最多人點檸檬塔和抹茶戚風：檸檬塔酸味十足，散發濃郁的檬香氣、抹茶戚風軟綿Q彈，淡淡抹茶味不帶苦澀。

▲（圖／美食客JingJing提供）

TOP 9／五円·ご緣

「你才布丁，你全家都布丁」光是這個名字就讓人不禁一笑，口感非常ㄉㄨㄞ，口味是依當日限定，這顆抹茶、這顆芝麻都非常濃郁！配上鮮奶油剛剛好。

▲（圖／美食客巧妹提供）

TOP 8／MATTER CAFE



超人氣的舒芙蕾當作早午餐，幸福從早開始！口味有鹹有甜，舒芙蕾吃起來蓬鬆、綿密，像是在吃蛋糕一樣，入口即化，還散發著淡淡蛋香味。

▲（圖／美食客Foodpiggy提供）

TOP 7／今大魯肉飯

食尚玩家也推薦，號稱三重五大魯肉飯之一！魯至軟嫩的肥肉，配上鹹甜醬汁，看起來油油亮亮的魯肉飯，吃起來卻沒有油膩感，在地人推薦加點白胡椒粉一起吃，吃起來又不一樣了！

▲（圖／美食客wan-yu提供）

TOP 6／阿柑姨芋圓



無人不知，無人不曉，阿柑姨芋圓！九份最經典的小吃，上面是芋圓、下面是碎冰，手工製作的芋圓又香又Q，配上海景，實在享受！

▲（圖／美食客涵涵兒提供）

TOP 5／星馬廚房



主打新加玻、馬來西亞料理，熱門餐點是海南雞飯、海南燒雞腿飯！色澤誘人、肉質軟嫩、雞腿大隻、醬汁有味、價格平實，受附近居民和學生的熱愛啊。

▲（圖／美食客Patricia提供）

TOP 4／泰昌餅家「茶餐廳」



來自香港的泰昌餅家，台灣除了蛋塔外還有販售其他餐點；熱騰騰剛出爐的蛋塔，外皮酥鬆，蛋液滑順，奶香撲鼻，冰過後紮實冰涼，又是另一種風味。

▲（圖／美食客Huang Taka提供）

TOP 3／朝日夫婦

身為日本人的老闆對於冰的形狀及口感要求非常高，只有五種口味和一種當日限定，果醬都是自己熬煮，口味相當道地！在淡水河畔旁吃著刨冰也是一種悠閒呢！

▲（圖／美食客ching.foodie提供）

TOP 2／麻吉奶奶鮮奶麻糬

白白軟軟的麻糬鋪上滿滿花生粉，純手工現做無添加糯米，吃起來軟Q不黏牙又冰冰涼涼，軟綿口感有點像是布丁又有點像是鮮奶奶酪。

▲（圖／美食客番茄吃吃記提供）

TOP 1／阿爸的芋圓



芋頭控這碗一定要吃！芋泥球、芋泥漿、芋圓，芋圓非常Q、味道自然還吃得到芋頭塊，特別的是搭配的不是一般的冰而是蔗片冰。





▲（圖／美食客0opstyle提供）

圖、文／MENU美食誌

舌尖上的義大利！2019全台TOP10義大利麵排行新出爐，這幾間美翻的夯店絕對要去啦！

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