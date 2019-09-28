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G-SHOCK台北店5周年限量錶開賣　數位迷彩勾勒天際線超酷

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▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／品牌提供）

▲G-SHOCK STORE TAIPEI 5周年限定錶組附贈傘繩鑰匙，4500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK每逢限量話題錶上市，搶先銷售的台北旗艦店總是吸引錶迷排隊，默默地也陪伴錶迷5年了，品牌特別推出店鋪5周年限定錶款DW-5600BBMGT5，以Urban Outdoor為設計主題，於錶帶呈現充滿時尚感的數位迷彩，細看原來是台北的天際線，紀念G-SHOCK與台北的緊密連結。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／品牌提供）

▲錶帶上藍色數位迷彩圖案靈感源自台北天際線。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／品牌提供）

▲另一端錶帶刻印周年紀念LOGO與字樣。

台北旗艦店5周年DW-5600BBMGT5紀念錶，以G-SHOCK經典的DW-5600為基底，細節處以帶有金屬色澤的藍色裝飾，錶帶上的數位迷彩圖騰更是亮點，勾勒出台北101、國父紀念館等知名景點輪廓，錶背與錶帶刻印5周年Logo與TAIPEI LIMITED紀念字樣；更誘人的是配備透明上蓋的收藏盒方便為太陽能電力錶款充電，並附贈特製G-SHOCK傘繩鑰匙圈。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／品牌提供）

▲錶背有五周年紀念LOGO。

與G-SHOCK風格截然不同的瑞典腕錶飾品品牌DANIEL WELLINGTON，近期發布花費3年時設計的ICONIC LINK系列，完全顛覆過往令人印象深刻的文青風皮革錶帶款式，呈現摩登的鍊帶錶，並邀南韓女星李聖經代言，拉抬品牌聲勢。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／品牌提供）

▲DW邀南韓女星李聖經擔任全球大使，為品牌拉台聲勢。（圖／DW提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／品牌提供）

▲DW ICONIC LINK 28mm（左）6,000元，CLASSIC手環1,900元。

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