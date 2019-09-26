巴黎時裝周／CHLOÉ把浪漫碎花變性感　金屬手環、厚底鞋成發燒單品

▲巴黎時裝周CHLOÉ 26日揭開2020春夏時裝大秀。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周正式開打，26日CHLOÉ在創意總監NATACHA RAMSAY-LEVI引領之下，向世人揭開了2020春夏時裝的序幕。這一季以流暢剪裁注入浪漫風格，賦予整體較高的實穿性，令人相當期待。

CHLOÉ 2020春夏時裝將擅長的浪漫風格散發得淋漓盡致，然而絕非只是溫柔，在剪裁流暢之中增添了個性，例如尖領、腰帶到束袖多處細節可見品牌用心，其餘單品像是平織棉低胸上衣、條紋襯衫與不規則裙裝都碰撞出浪漫與率性的火花。

▲輕盈的碎花棉質面料洋裝彰顯女性之美。（圖／CFP）

本季也大量運用碎花、線條、V領剪裁襯托女性氣質。若隱若現的身體圖案在條紋的套印洋裝上呈現，而刺繡與 JOUR ÉCHELLE 風格刺繡技巧，則搭配強悍的皮革與乾淨的丹寧，彰顯出多層次美感。

▲色調上以桂冠綠、古老玫瑰色詮釋浪漫風格，金屬手環成發燒單品。（圖／CFP）

在色調方面，細微變化的米色、黑、海軍藍、桂冠綠、薰衣草灰、碧玉、古老玫瑰色等溫和色彩，完美呈現春夏交接的精緻度。

春夏配件部分同樣亮點多多，散發貼近生活的精緻，貫穿於水晶頸鍊、木質鍊帶到經典的敲槌金屬手鐲和耳環。足部的雙踝帶厚跟鞋和環扣JODHPUR短馬靴均搭配拋光古銅小牛皮和壓印的異國風情材質，以特殊材質詮釋本季CHLOÉ的時尚理念。

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