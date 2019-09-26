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一旦愛上了就很專情的4大星座！天蠍除非被背叛　否則不輕易放手

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

談戀愛最怕遇到花心的另一半，不僅要防範他到處撩妹、搞曖昧，更怕他直接劈腿成事實，在這社群網路、交友軟體發達的現在，想要一段長久的感情，好像變得好困難？別擔心，以下這4個星座可是出了名的專情，快看看你周遭還有沒有這些對象！

▲一旦愛上了就很專情的4大星座。（圖／翻攝pexels）

金牛座

沈穩內斂的金牛座，對待感情也很謹慎小心，尤其是金牛男，雖然對於感情之事並不敏感，但絕不會虛與委蛇，誠實以對且非常有耐心，再愛情中堪稱是一個癡心又忠誠的伴侶。對於喜歡安逸生活的金牛而言，他們偏好溫和又長久的關係，雖然不是走轟轟烈烈感情路線，但會很尊重另一半，也不喜歡欺瞞，坦誠相對，追求專一且穩定的感情生活。

▲一旦愛上了就很專情的4大星座。（圖／翻攝pexels）

巨蟹座

巨蟹座天生擁有一顆敏感又羅曼蒂克的心，很看重愛情的他們會願意為了感情改變自己，甚至為愛放棄一切都可以，也因此他們對待感情的態度非常認真，會很依戀、鍾愛另一半，加上念舊和重視安定的性格，讓巨蟹一陷入感情中，就會很固執，就算另一半犯了錯，只要肯回頭，他們都願意原諒對方，並努力守護自己的感情。

▲一旦愛上了就很專情的4大星座。（圖／翻攝pexels）

處女座

對於在乎細節、有著完美主義的處女座來說，就連談感情也要追求完美，所以在感情中顯得很謹慎、小心翼翼，也因為很注重各種細節，對於另一半條件的要求也會很高，所以不會輕易愛上一個人，但他們一旦愛上了，就會很專情、很長久，會全心全意投入到感情中，不會輕易放手，也不會斤斤計較付出多少。

▲一旦愛上了就很專情的4大星座。（圖／翻攝pexels）

天蠍座

天蠍座是很慢熱的星座，擁有高冷神秘又看似冷酷的形象，但其實只是他們保護自己的表象，需要像撥洋蔥一般，一層一層打開，慢慢深入，直到碰到他們真實的內心世界，他們才可能會陷入愛情。而意志力、耐力都很驚人的天蠍是一旦決定了，就不會輕易放手的類型，對於愛人死心踏地的他們，除了被背叛，不然幾乎沒什麼可以動搖他們的愛，只會一心一意、專一的對待另一半。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 專一, 專情, 忠誠
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