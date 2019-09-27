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女孩們不開濾鏡，肌膚也亮到發光「4單品」

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▲▼女孩們不開濾鏡，肌膚也照樣發光4單品 。（圖／翻攝自IG）

▲當肌膚底層充滿水分，即使不化妝依然透光。（圖／翻攝IG/cliniquekorea）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近期歐美社交圈正興起『#ShareStrong』運動，鼓勵女孩們不上妝、無濾鏡，展現最真實美麗。但該如何在素顏中保有肌膚淨透光澤？專業皮膚科醫生指出，瘋狂的氣候變異，容易使得肌膚自主的皮脂分泌調節失靈，做好保濕是唯一關鍵。

▲▼女孩們不開濾鏡，肌膚也照樣發光4單品 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲水磁場96H極效保濕眼部精華，15ml，1,450元。

除了顧好面子，眼周和雙唇也要照顧到，水磁場96H極效保濕眼部精華只需敷在眼周3分鐘，無需沖洗便能立即補水，水磁場唇部修護精華則藉由玻尿酸與蘆薈精華的雙重滋養，撫平唇紋、去除死皮立即有感。

▲▼女孩們不開濾鏡，肌膚也照樣發光4單品 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Aesop覓靜保濕精華乳，60ml，1,750元。

覓靜保濕精華乳，可緩解敏弱性肌膚和易敏感肌膚可見與不可見症狀的肌膚不適感。含有多種有效成分，這些成分可協同發揮作用，鎮靜肌膚，減少泛紅現象，鞏固肌膚屏障功能，從而降低肌膚發生敏感反應的機率。

▲▼女孩們不開濾鏡，肌膚也照樣發光4單品 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

IOPE 水感玻尿酸超導精華，45ml，1,400元。

IOPE推出全新「水感玻尿酸超導家族」，全面升級高保濕效果的日本山藥萃取與10倍生級的高濃度玻尿酸含量，從超導精華、超導眼部精華到超導凝霜全方位卓越的補水、保水與鎖水，提供肌膚所需的水分並形成保濕膜。

▲▼女孩們不開濾鏡，肌膚也照樣發光4單品 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

RMK 煥膚美肌露(保濕型) ，150ml，1,400元。

潤澤質地高機能化妝水，將乾荒肌導向豐潤有彈力的肌膚。柔潤舒心的使用感，以及環繞著玫瑰花香調與香辛調的療癒香氛，鎖住水潤透明感，能使後續底妝更為服貼。

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關鍵字：

保濕, 妝前, 換季, 乳霜
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