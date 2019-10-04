金鐘劇教我的事／《與惡》10大殘酷金句　「但是，不要挑戰人性」

編輯／Ann 圖／翻攝自FB《我們與惡的距離》

第54屆金鐘獎即將在5日揭開序幕，《我們與惡的距離》不負眾望，入圍14項大獎。除了是女神賈靜雯睽違15年的回歸之作，劇情也以特殊的媒體視角探討罪惡，其中更不乏經典對話，處處戳心，堪稱台劇新高峰，現在就為大家回顧10句經典台詞，用戲劇教會我們成長。

1.別人犯錯，我們也要跟著犯錯嗎？

編輯主管宋喬安（賈靜雯 飾）在經歷「無差別的隨機殺人案」之後，只能用工作來麻痺自己。然而，在媒體亂源的現在，她努力矯正。別人犯錯，我們也要跟著犯錯嗎？不害怕錯誤的發生，只是擔心後續的連鎖效應。

2. 我最討厭人家跟我說對不起，有本事就不要犯錯誤啊！

對不起往往於事無補，有時候，我們寧可不要聽到這句話，只希望你對得起我。也難怪宋喬安聽見編輯李大芝毫無原因的遞辭呈，沒有說出別的，只是留下這句話。

3. 但是不要挑戰人性。

《我們與惡的距離》一再揭示了人性的弱點，就如同劇中新聞系教授曾鏡傳（盛竹如 飾）所說的「但是不要挑戰人性」，人性的弱點太可怕了，可怕到無法接受一點考驗。

4. 家裡要死就死三個人就好了，不能連你也葬在這裡。

劇中最掙扎的莫過於李大芝和母親的戲份，她不捨女兒斷送未來，帶著她去改名，活著的價值在哪裡，或許每個人有不同註解。

5.記者每天都在搶時間，搶觀眾想看的東西所以比較單向片面；編輯才可以讓觀眾看到世界的全貌。

新聞業就是搶快的圈子，很多東西強行灌輸給觀眾，卻缺乏還原事件的能力。這或許就是現在新聞業存在的問題，終於被戲劇放大檢視。

6.爛媒體也是需要被人家矯正的，不是嗎？

觀眾每天都在斥責媒體，不過卻忘記了，爛媒體也需要慢慢矯正。或許只有等到閱聽人，真正學會去選擇你要的新聞，才會產生有價值的新聞，改變新聞業。

7. 你不要告訴我你做不到的事。

做不到的事情就別說出口，女兒天晴（于卉喬 飾）對媽媽充滿失望，其實現實生活中，很多話說出來的當下，我們就知道不可能實現，只是大家都沒有拆穿彼此。

8．到底什麼是好人，什麼是壞人，你有標準答案嗎？

很多時候，我們都會因為片面的資訊或是一面倒的聲浪，就去否定某人。不過的確應該好好問自己，判斷的標準是什麼，隨意的一句話，都有可能對別人造成傷害。

9. 再該死也有人權。這是人生而平等的權利。

《我們與惡的距離》很真實的拍出每個人在不同立場的聲音，的確，社會上很多不能理解的事情，都需要我們去換位思考。

10.全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年去養一個殺人犯！

雖然殺人犯罪惡至極，不過罪惡的背後，隱藏的是多少個心碎的家庭。就如同劇中李媽媽所說的，沒有人會去養育一名殺人犯。加害者家屬的角度，真的是我們從未觀察過的。

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