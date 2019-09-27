亮･珠寶／Tiffany Blue首發原來用在珠寶冊封面　藍盒子接力開啟傳奇

▲兩隻河馬頂著Tiffany Blue Box的櫥窗饒富趣味。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.裝載鑽戒的Tiffany Blue Box藍盒子，向來是女性的夢幻逸品，此象徵幸福、夢想也與品牌劃上等號的Tiffany Blue色調，源自於創辦人Charles Lewis Tiffany選為Blue Book的封面顏色，匯集Tiffany年度精美珠寶的Blue Book最初以郵購形式發送，也讓這個獨特色調逐步加深人們對品牌的連結度。

▲第一件Tiffany Blue Box。

▲Tiffany 1955年目錄封面為第五大道旗艦店與招牌色裝飾。

Tiffany Blue又稱為「知更鳥藍」或「毋忘我藍」，顏色與知更鳥蛋相似，但稍淺一些；也與綠松石的色調相近，綠松石是維多利亞時代新娘喜愛的寶石，通常送賓客綠松石鴿形胸針作為婚宴的紀念品。

▲裝著鑽戒的Tiffany Blue Box乘載許多女性的夢想。

1886年Tiffany推出Tiffany Setting訂婚鑽戒，其Blue Box藍盒子包裝因而聲名大噪，竟有不少顧客想到店上買盒子，但被Charles Lewis Tiffany拒絕，他曾表示：「很樂意免費送出此盒子，只要顧客選個設計放進盒內。」1998年品牌為Tiffany Blue註冊商標，並由彩通配色系統（Pantone Matching System）標準化，以Tiffany創立年份將此顏色命名為「1837 Blue」。

▲Tiffany於1998年為Tiffany Blue註冊商標，綁上白色緞帶的藍盒子已是經典。

關於藍色，不僅出現在包裝盒、提袋上，Tiffany也傾心於藍色調寶石，包括70年代向世人介紹丹泉石（Tanzanite），也是第一個使用產次美國蒙大拿州藍寶石製作高級珠寶的品牌。近期Tiffany於上海舉辦的「匠心妙藝」展覽，即規劃「藍色是夢想的顏色」展廳，凸顯代表性色彩Tiffany Blue，以及藍色系寶石與品牌的緊密關係。

▲古典珍藏庫高級珠寶中鑲嵌蒙大拿藍寶石的胸針（左），Paper Flowers鉑金鑲鑽丹泉石耳環。

▲Tiffany Jean Schlumberger鑲嵌美鑽與海水藍寶石的項鍊。