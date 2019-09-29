從《戀夏500日》學5個愛情課題：命中注定邂逅，不一定命中注定相守

以愛情類型為題的電影，大多美好又令人憧憬，過程或許會歷經波折，但結局卻也一再強調「愛」能突破重圍的偉大。然而，現實中的愛情雖然極有可能不盡如人意，但這並不表示愛不再偉大，因為愛情的精彩之處，往往不在開頭也不在結語，而是那段刻骨銘心的過程。

2006年由喬瑟夫高登李維（飾演湯姆）和柔伊黛絲香奈（飾演夏天）主演的經典電影《戀夏500日》，講述相信命中注定的男孩湯姆，無可自拔地愛上不相信愛情的女孩夏天，500天之間從相遇到互相祝福的故事。

雖然在電影開頭便點明了「這無關愛情，而是關於男孩與女孩的相遇。」但許多人在看完《戀夏500日》後都認為夏天是個愛情騙子，湯姆則是個被騙的傻子，不過真的是這樣嗎？

命中注定邂逅，不一定命中注定相守

▲（圖／《戀夏500日》劇照）

「I met my soulmate. She didn’t」是知名的英國六字微小說，意思是「我遇見了我的真愛，但她沒有。」編輯想，這句實在完美詮釋電影裡湯姆的心境。湯姆相信命中注定，以至於他只著重與夏天「完美契合」的部分。因此當夏天的行徑偏離「命運」的軌道，湯姆便感到痛苦不已。但湯姆不懂的是：兩個人的相遇或許是緣分，但若要長久相守，靠的則是經營。

湯姆自以為是地認為「真愛」就是一切，忽略了關係的鞏固需要用心經營。在愛情裡，比起一味地相信命運，努力把握每次相處的機會才更踏實。

化被動為主動，不倚靠想像力談戀愛

▲（圖／《戀夏500日》劇照）

仔細觀察電影中每個環節，會發現湯姆活在自我想像裡。他從不主動追求，僅憑想像來揣測能否更進一步。兩人初次接吻、初次發生關係，全是夏天主動，甚至當她問起湯姆是否喜歡她，得到的答案卻只是「朋友間的喜歡」。

深怕遭到夏天拒絕，湯姆隱藏起真實情感，卻也錯失機會「確定關係」。當劇中兩人分開又重逢，湯姆失神盯著夏天的婚戒︰「妳不想當誰的女友，如今卻成了某人的太太」，夏天笑著回答，命中注定真的存在，只是跟你在一起時我無法確定。

愛情中的心意相通是默契，但在建起這份默契之前，「心意相通」就容易成為對方眼裡的「無動於衷」。

別被回憶蒙蔽，特別是那些美好回憶

▲（圖／《戀夏500日》劇照）

《戀夏500日》全片由湯姆的視角闡釋，因此觀眾不難理解他的心境。從他的視角一眼望去，與夏天的戀情堪稱完美、毫無汙點，全是兩人美好的相處畫面。因此當聽到夏天抱怨「我們一天到晚都在吵架！」的時候，湯姆氣憤又失落的情緒，其實源自於他漏看的事實。

劇裡，夏天和湯姆在唱片行發現彼此都愛搖滾樂、愛史密斯樂團。湯姆因此更加認定夏天是他的真愛，竟然連喜好都一樣！然而夏天愛的另一位歌手，湯姆並不喜歡，因此他選擇忽略。

深陷情海的人，往往會選擇忽視感情不完美的現實面。直到愛情的煙花燒盡，才願意承認對方其實沒那麼美好。

別只想到自己，而忽略了對方的需求

▲（圖／《戀夏500日》劇照）

當夏天向湯姆傾訴內心的感受時，湯姆腦中的話外音永遠會蓋過她正在講的內容。夏天話才講一半，湯姆便開始神遊想著：「我對她是重要的，這些事只有重要的人才會知道。」湯姆沾沾自喜地活在自己世界裡，連句安慰的話都沒給夏天。

或許湯姆真的愛夏天，但他同時也很自私，拿著「自我的想法」四處套在他認為應該如此的事物上，包括夏天。兩人初接觸時，夏天早跟湯姆表示過「她不想談感情、不想被關係綁住」，但在電影結束前，湯姆卻認為是夏天毀了他對愛情的想像。也許這是真的，但某部分的原因其實也是湯姆時常忽視夏天的需求和想要的安全感。

感謝每段戀情，讓我們更懂怎麼去愛

▲（圖／《戀夏500日》劇照）

湯姆在電影的最後「成長」了。他與夏天在熟悉的公園相遇，儘管起初他仍不諒解夏天的決定，但當夏天對著他說「你對真愛的想法是對的，只是你看錯我了。」湯姆釋懷了，並起身對夏天送上最真心的祝福，經典的一幕想必惹哭不少人。

《戀夏500日》中兩人雖然沒有攜手走到結局，卻都因為彼此而有所成長，這場相遇也算值得了！

愛情裡的「誰對誰錯」本就是不可考的命題，每個人都可能是夏天或湯姆，感情裡總有一方要當「壞人」。然而壞人、傻子、愛情等標準又如何定義？其實就只是不同的立場，牽動了不同的選擇罷了。

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