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人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝　眼影盤已燒到全球網友

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kyliejenner、@kyliecosmetics、@milliebobbybrown

今年才剛滿22歲的Kylie Jenner（凱莉珍娜）已經是一個百億富翁，從網紅轉戰企業家，更是一個可愛女兒的母親，年紀輕輕就擁有一身成就，在社群上的全球影響力非常可觀，她所創立的化妝品品牌Kylie Cosmetics也基於此相當成功，這次還與法國精品Balmain 攜手推出聯名彩妝，實在是美到不行！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

率領Balmain 的Olivier Rousteing日前宣布將與Kylie Cosmetics共同推出美妝聯名系列，並且邀請Kylie擔任Balmain 2020 SS時裝秀的化妝藝術總監！消息一出令人眼睛一亮，除了期待Kylie 為時裝秀帶來的表現，更讓眾多粉絲們手癢癢等開賣下單～

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

在這次的聯名彩妝系列中包含了眼影盤、霧面液態唇膏、唇筆、亮光唇蜜，其中最令人期待的就是「Balmain Palette」9色眼影盤！有三個霧面色、其他則是亮片色，看看Kylie 示範上眼的效果，宛如美人魚鱗片的藍綠色、粉紫色與豆沙紅色，看似毫不搭嘎混和起來卻如此美麗～珠光色相當細緻，亮眼卻不浮誇。

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

Kylie 還在IG上PO出了一張繫著「眼影盤」的Balmain 腰帶，「誰說不能把你的化妝品當成時尚配件？」，意外的超時髦，讓大家更期待商品上架！Kylie Cosmetics X Balmain 系列彩妝於美國時間9／27 在官網上線，喜歡的朋友別錯過，手刀下單！

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

▲霧面唇膏＋唇筆組與唇蜜上唇效果。

另外，年紀小小就推出美妝品牌的還有這位飾演《怪奇物語》女主角的米莉芭比布朗，她所推出的個人美妝品牌「florence by mills」是針對與她年齡相仿的少女們所設計，秉持純素、無毒的方式設計美妝、護膚產品，連敏感肌都很適合。

▲Kylie X Balmain聯名彩妝。（圖／翻攝自Kylie IG）

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關鍵字：

美妝, 彩妝, Kylie Jenner, Kylie cosmetics, Balmain, 眼影盤
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