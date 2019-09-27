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六月、李易穿情侶裝大聊家務事　「斷捨離哲學」女兒只有2件蓬裙

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記者鮑璿安／台北報導

加拿大服飾品牌ROOTS来台超過20年，戶外休閒風格備受民眾喜愛。27日邀請到藝人夫妻檔六月、李易為此次Roots City Meets Cabin城市小野心活動站台，兩人更是難得穿著情侶針織外套現身，好感情令人羨慕。

▲▼李易&六月夫妻」甜蜜同台現身-六月,李易。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李易&六月夫妻」甜蜜同台現身-六月,李易。（圖／記者黃克翔攝）

▲李易、六月夫妻站台Roots City Meets Cabin城市小野心活動。（圖／記者黃克翔攝）

六月、李易夫妻結婚邁入第8年，育有一對可愛的兒女Star和Shinny，清新大方的形象受到ROOTS肯定，然而私下就是品牌鐵粉的兩人，也已經買到變成VIP，可見其喜愛程度。此次出席Roots City Meets Cabin城市小野心活動，六月穿著Cabin上衣，「版型雖然簡單，但是很適合像今天陰雨綿綿的天氣。」李易也分享，「學生時期常偷穿表哥（李威）的衣服，因為ROOTS就是很潮。」

▲▼李易&六月夫妻」甜蜜同台現身-六月,李易。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李易&六月夫妻」甜蜜同台現身-六月,李易。（圖／記者黃克翔攝）

▲李易、六月結婚8年難得穿上情侶裝。（圖／記者黃克翔攝）

然而提及為何不常穿情侶裝，六月表示，「因為每次跟他在一起，穿上情侶裝必定被認出或是偷拍，所以我很討厭穿。」隨後，六月談起購物經更是滔滔不絕，「我一直奉行斷捨離策略，像是上次去日本，只帶一件行李箱，衣服僅帶一件針織衫與薄外套，所以行李箱還多出了很多空間。」連老公李易都在旁附和，「她這點真的很強。」

▲▼李易&六月夫妻」甜蜜同台現身-六月,李易。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李易&六月夫妻」甜蜜同台現身-六月,李易。（圖／記者黃克翔攝）

▲李易、六月夫妻奉行斷捨離哲學。（圖／記者黃克翔攝）

就連對女兒的衣物也是精簡到極致，「她一共只有兩件蓬裙，一件徐若瑄送的，一件乾媽送的，沒有自己買的。」並且六月也感染老公李易，「以前最高記錄300雙鞋，現在送給親戚朋友只剩下100雙，可以奢華不要奢侈。」六月也搞笑表示，「老大像我，老二像李易購物慾很強，所以我每天教育他們，難民沒有玩具衣服，所以不可以奢侈。」

▲ROOTS。（圖／記者鮑璿安、黃克翔攝）

▲ROOTS。（圖／記者鮑璿安、黃克翔攝）

▲ROOTS。（圖／記者鮑璿安、黃克翔攝）

伴隨Cabin小木屋系列上市，ROOTS以 City Meets Cabin城市小野心為主題，提供最新秋冬單品，包括六月、李易穿著的針織外套、圓領T恤等，更有VR實境供你體驗。至10月6日前在信義新光三越A11設立快閃店，大家快趁週末來走走。

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關鍵字：

六月, 李易, ROOTS, 加拿大
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