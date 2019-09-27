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水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@i_am_kiko、@polarbearelly

身為美韓混血的水原希子以模特兒身分活耀時尚各界，憑著一張充滿個人特色、散發厭世感的臉龐很受品牌喜愛，過去也曾拍過許多性感主題的藝術作品，在國外聲勢很高、很多人欣賞，但是也因為種族身分問題一直以來受到不少來自日本的抨擊，這次更因為拍攝一組雜誌照片而引來了日本網民們強烈的指責。

▲水原希子新雜誌畫報引日本國內不滿。（圖／翻攝自水原希子IG）

日前水原希子為德國雜誌《INDIE Magazine》拍攝封面及內頁，拍攝場景位於一間日本風格的和室，有水墨畫屏、榻榻米與茶几，在充滿傳統文化氣息的背景中，水原希子穿著各品牌的時尚服裝，視覺上很有衝突的美感，不過真正令日本網民們倒盡胃口的是這組照片中的「動作」。

以下這張是日本網友們最不滿的照片：

▲水原希子新雜誌畫報引日本國內不滿。（圖／翻攝自水原希子IG）

水原希子穿著Acne Studio 2019秋冬系列的絨毛外套，下身卻僅穿著內褲坐在茶几上，張開雙腿、手撐著背後眼睛直視前方，很難讓人不覺得有挑逗意味，雖然這番畫面性感、好看，水原希子也表現得很好。

但是日本網友們認為，竟然要以日本傳統文化當作藝術創作的背景，就應該展現出應有的尊重，以思想相對保守、嚴謹的日本來說，加上此場景更是強調了傳統，水原希子的動作太過撩人，這樣的衝突感使人不舒服，他們認為這番舉動已經玷汙了日本文化，毀壞了端莊的精神與茶道文化。

▲水原希子新雜誌畫報引日本國內不滿。（圖／翻攝自水原希子IG）

另外還有好幾張照片，像是穿著全身的黑色蕾絲，幾乎完全透視，以嫵媚的動作側躺在榻榻米上，還有上半身赤裸，僅用手臂擋住，穿著Saint Laurent 2019秋冬系列的斑馬紋拼接裙，背對跪坐在榻榻米上，性感的意象毫無保留，這些都有意無意的觸犯了日本人對於傳統文化上不成文的規矩，引起許多抨擊、爭議。

▲水原希子新雜誌畫報引日本國內不滿。（圖／翻攝自水原希子IG）

也許在不同文化的薰陶下每個人對於藝術呈現的題材、接受度都不同，對於美的定義也不同，雖然日本網友大力抨擊這樣的藝術表現，但是水原希子本人倒是表示很喜歡這組照片，且也受到不少各界人士的讚賞。

▲水原希子新雜誌畫報引日本國內不滿。（圖／翻攝自水原希子IG）

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關鍵字：

水原希子, Kiko, 雜誌
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