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秋冬穿衣非黑即白，有夠單調！推薦8款「撞色球鞋」上腳就是目光焦點

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編輯／Duke　圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman

天氣逐漸轉涼，衣櫃裡的長袖、外套成為日常穿搭的主力單品，而黑、白2色更是大家秋冬最喜歡的顏色，這時腳下的鞋款就顯得格外重要，因為在一身黑或白的情況下，腳踩一雙特色鞋款會使整體更加完美，其中，「撞色球鞋」便是大家秋冬的最佳選擇，因此下面盤點了8雙各品牌推出的鞋款，一起來看有沒有喜歡的吧！

1.Nike Air Max 720

Nike新推出的Air Max 720，不僅成為史上最大可視氣墊的鞋款，同時也是矮子救星，不論男生或女生上腳後都能瞬間增高5公分，而這雙的配色以白色為基底，搭配粉、黃、藍、紫等色調，絕對是最大亮點之一。目前可於Nike官網購得，售價為台幣6,300元。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

2.Nike Air Max 90

這雙延續Air Max家族優良血統的鞋款，整體採用麂皮與網布打造透氣機能，並大膽的使用多個色系，絕對能讓各位在一身黑或白的情況下，獲得滿滿的回頭率。目前可於官網購得，售價為台幣4,500元。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

3.Nike Air Max 270 React

Nike將旗下最受歡的Air Max 270以及React合體，並帶來這雙Nike Air Max 270 React「Bauhaus」，而該鞋款使用黑、白、藍、紅、黃等色調打造撞色設計，並以Air Max與React作為中底，讓整雙鞋擁有舒適的體驗。目前可於Nike官網購得，售價為台幣4,900元。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

4.Sacai X Nike LDWaffle

出自於設計師阿部千登勢（Chitose Abe）之手的Sacai X Nike LDWaffle，運用大量的解構設計，其中包括鞋舌、Swoosh（勾勾）、中底都是採用雙層設計，同時，該鞋款不斷的被明星著用，所以在轉售市場中的價格居高不下。目前只能在轉售市場購買，售價在台幣20,000元上下。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

5.White Mountaineering X Adidas Nite Jogger

設計師相澤陽介（Yosuke Aizawa）主理的White Mountaineering於2019秋冬再度攜手Adidas打造聯名鞋款，此次雙方以Adidas的重點鞋款Nite Jogger為原型，加入了3M反光效果與White Mountaineering的簽名式倒三角設計。目前可於Adidas購得，售價為台幣5,690元。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

6.Pigalle X Converse Chuck Taylor 70

由法國街頭品牌Pigalle設計的2款Converse Chuck Taylor 70，其中一款的外觀帶有醒目閃電，而另一款則使用天然米色帆布製成。該聯名系列預計在11／7登場，有興趣的朋友，都可以在指定的Converse店點購得。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

7.Chinatown Market X Converse Chuck Taylor 70

該鞋款擁有特殊的UV感光帆布鞋身材質，同時搭配著紫色、粉色、橘色以及藍色的拼接設計，並且只要將鞋子暴露於陽光底下，便會開始呈現上述的4個顏色，另外，本次採用的鞋型為Chuck Taylor 70的高筒與低筒。目前只能在轉售市場購買，高筒與低筒售價分別在台幣4,800元、台幣3,800元上下。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

8.MSGM Attack Bianche

來自義大利的時尚品牌MSGM是近期火紅的時裝品牌之一，而這雙拼接厚底鞋以米、粉、白等3個色系來彰顯品牌的青春活力和俏皮精神，而材質則使用皮革搭配聚酯纖維。目前可於MSGM官網購得，售價為歐元665元（約台幣23,300元）。

▲撞色球鞋。（圖／翻攝自Nike、Farfetch、Sneakernews、StockX、Adidas、IG@mikecherman）

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關鍵字：

Nike, AirMax, React, Sacai, WhiteMountaineering, Adidas, NiteJogger, Pigalle, Converse, ChinatownMarket, MSGM
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