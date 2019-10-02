13位IG爆紅「短髮女神」帳號追蹤起來　看完準備預約髮型師

誰說長髮才是女人味的專利？以下這幾個短髮代表女子IG帳號，絕對突破你的刻板印象！耳下短髮給人剛剛好的女人味＋個性感，只要簡單的微捲、勾耳後或是大旁分就能擄獲人心～短髮不僅能讓五官看起來更深邃，也有修飾臉型的效果，快預約好設計師！ELLE整理了13個行走人間的短髮仙女，無論是法式或日韓妞，絕對是你的最佳參考...

@The Ketchap：復古黑短髮

在 Instagram 查看這則貼文 @the_ketchap 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 12 日 上午 12:08 張貼

甜美又超有個性的韓國網拍模特兒Ketchap是許多女生心中的短髮指標，俐落的復古黑短髮搭配娃娃般的五官，讓人看一眼就決定追蹤下去了！

@Angelina Danilova：隨性捲度短髮

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Danilova（@angelinadanilova）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 下午 9:05 張貼

俄羅斯天使Angelina Danilova是個不折不扣的韓妞！原本長髮的她給人甜美形象，近期剪完短髮又再一次被她擄獲，清新氣質的短髮莫名有魅力啊～

@Chloe 김애란：中分直短髮

在 Instagram 查看這則貼文 Chloe 김애란（@chuu__chloe）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 下午 7:41 張貼

空靈感爆棚的德國仙女Chloe是韓國知名的網拍模特，把原本柔和短髮剪成下巴長度的俐落中分短髮後更像芭比娃娃！時常在IG分享穿搭的她，精緻小臉根本是所有女生羨慕的對象啊～

@姜泰麗 Taeri：耳下3公分

在 Instagram 查看這則貼文 강태리テリテリ（@taeri__taeri）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 上午 7:04 張貼

想到短髮絕對不會忘了擁有「短髮女神」稱號的韓國模特兒Taeri！比起之前的長髮，耳下3公分的短髮更能凸顯五官～Taeri的IG根本就是短髮女孩的專屬雜誌！

@Mini：氧氣瀏海×勾耳短髮

在 Instagram 查看這則貼文 살롱드부띠크 메종드라피네 단발 미니쌤（@mini_o24）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 31 日 上午 8:14 張貼

勾耳短髮搭配氧氣瀏海超級犯規，整個臉小到根本就是洋娃娃～如果想多點女人味也可以將頭髮撥旁分，性感、甜美風格都輕鬆駕馭！

@_s_yj_ ：短髮公主頭造型

在 Instagram 查看這則貼文 송연주 (21)（@_s_yj_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 26 日 下午 11:32 張貼

擁有超清秀五官的韓國網美剪了短髮後，整個人充滿仙氣～隨性的綁個公主頭也超有氣質，短髮控絕對馬上被擄獲！

@Junna：微捲隨性短髮

獨特風格的東京女孩Junna是服飾店的創意總監，她的IG充滿了簡約感的穿搭分享～微捲的及肩短髮讓整體造型莫名有魅力！

@松本惠奈：極短髮

日本人氣女神松本惠奈近期將頭髮剪成極短髮，讓人又再次戀愛了～精靈般的大眼搭配簡單的極短髮就能擄獲人心，身為時尚總監的她不只是穿搭，就連髮型也超值得收藏！

@Taylor LaShae：齊耳瀏海短髮

美國德州出生Taylor LaShae舉手投足都散發著法果女人的性感，而她自然凌亂的齊耳短髮搭配微卷劉海一直是她的招牌～滑著她復古感十足的IG都想跟著剪短髮了！

@Klara_Blanc：微外翹短髮

害怕耳下短髮太單調的話，就可以學學巴黎女孩Klara用電捲棒隨性的將髮尾往外捲翹，再搭配凌亂的短瀏海，整個人瞬間有置身巴黎的錯覺～

@Mary L Jean：及肩直髪

清新感的瑞士時尚部落客Mary L Jean會以帽子、飾品來增加整體造型感～及肩的直髪讓她看起來有個性又不會難以接近，任何人都可以駕馭！

@Doris：微捲勾耳短髮

現居巴黎的韓國人Doris充滿了法國女人的性感～自然微捲＋勾耳後真的氣質逼人！隨便一撥髮都超有女神風範，給人一種知性的成熟小姊姊感！

@EMMA RAQUEL：隨性旁分短髮

慵懶的捲髮＋隨性的旁分就超浪漫～蓬鬆的及肩短髮給人剛剛好的溫柔～ EMMA的IG充斥著陽光、極簡色調，給人溫暖清新的舒服感！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG PHOTO／INSTAGRAM@MARYLJEAN、@JUNNA、@TAYLORLASHAE

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