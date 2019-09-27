娜塔莉波曼大V露到肚臍　「煙燻紅唇」性感破表

▲超深V剪裁搭上一抹紅唇，巨星氣場全開。（圖／翻攝自IG/vipnatalieportmanvip）

記者曾怡嘉 / 台北報導

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），昨日出席了她全新作品《露西上太空》(Lucy in the Sky) 洛杉磯首映會，以一身開到肚臍的深V黑洋裝，搭配訂製煙燻眼和超美柔霧紅唇，性感爆表。

▲38歲的娜塔莉波曼身材保養得宜，看起來超逆齡。（圖／翻攝自IG/vipnatalieportmanvip）

娜塔莉波曼近看肌膚會發光，她妝前使用精萃再生花蜜微導精露，潤澤滋潤肌膚，接著使用超級夢幻美肌萃最為保養最後一步。

▲Dior 迪奧專業後台雙用裸光飾底液，50ml，1,550元。

底妝也加入了一些小心機，化妝師將超完美柔光粉底液#2W和專業後台雙用裸光飾底液調和，創造綻放燦亮光澤感的柔霧底妝。最後使用藍星訂製腮紅盤 芭蕾女伶限量版#080刷滿大C部位，創造紅潤氣色。

▲Dior 迪奧專業後台訂製眼彩盤，10g，2,000元。

眼妝則選擇不會出錯的霧黑色煙燻，將專業後台訂製眼彩盤的霧黑色選於眼尾煙燻暈染，再搭配盤中的蜜桃色選，打造出溫柔率性的煙燻眼妝。唇妝使用唇形筆#999勾勒唇型，再擦超惹火精萃唇膏#999，打造豐潤欲滴的絕美雙唇。

▲Dior 超惹火精萃唇膏，#999 Bloom，1,300元。

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