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三菱鉛筆推出「減塑原子筆」　石灰岩成環保新材料

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編輯／Duke

近年來，各國政府紛紛開始制定法令，並要求減少塑膠的使用量，其目的就是為了地球的環境著想。然而，需要大量使用塑膠原料的製筆業者，更要著手研究如何減少用量，其中，來自日本的三菱鉛筆便找到了一種可以代替塑膠的原料，不僅能夠減少汙染，還可以達到永續發展的目標。

▲三菱鉛筆推出石灰岩原子筆。（圖／翻攝自三菱鉛筆官網、Unsplash）

▲三菱鉛筆找到替代塑膠的新材料。（圖／翻攝自三菱鉛筆官網）

三菱鉛筆基於實現永續發展的目標以及國際上對塑膠用料的爭議不斷後，便開始尋找替代塑膠的原料，因此三菱鉛筆找到了TBM公司開發的石灰岩素材，而新材料名為「LIMEX」，是一種能夠取代石油的替代品，並且還能夠減少紙漿的用量。

▲三菱鉛筆推出石灰岩原子筆。（圖／翻攝自三菱鉛筆官網、Unsplash）

▲完整的「LIMEX」製造過程。（圖／翻攝自三菱鉛筆官網）

由三菱鉛筆推出的全新油性原子筆「UNI LIMEX」，目前已於9／27在日本推出，售價為日圓200元（約台幣60元），不過，未來是否會登陸台灣或是其他國家販售，還有待日後官方確認。

此外，Nike日前推出的新款慢跑鞋Nike Joyride，因鞋底使用了大量的塑膠圓珠，進而引起大量環保人士的撻伐，所以Nike近期便公開「零碳、零廢物」的全新環保計畫，其中，Nike預計在2025年以前使用100％可再生能源來運作營運的設施，同時還計畫2030年以前，讓整個供應鏈減少30％的碳排放量，如此一來，不僅能降低對生態的傷害，還能讓品牌形象提升不少。

▲三菱鉛筆推出石灰岩原子筆。（圖／翻攝自三菱鉛筆官網、Unsplash）

▲Nike計畫在2030年以前，讓整個供應鏈減少30％的碳排放量。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

三菱鉛筆, 塑膠, 環境, 永續發展, TBM, 石灰岩, UNI, LIMEX, 日本, 原子筆, Nike
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