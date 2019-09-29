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和另一半在家約會5種行為超沒禮貌　從吃東西、脫鞋子都看在眼裡

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

交往中的戀人們如果膩了在外約會、吃美食逛街的撒錢行程，在彼此家中約會也是很甜蜜的～不過，除非對方是自己住，不然到男／女友家中難免都有機會遇到對方的家人，這時就要特別注意不可以做出任何脫序的行為，像是以下這五種常見的錯誤都要避免，否則可是會被認為沒教養、毀了第一印象喔！

＃吃東西吃得亂七八糟、貪吃

交往到一定的階段對方的父母就有可能邀請你到家中吃飯，不管平常有多愛吃、也不管男友媽媽做菜多好吃，都要記得吃得「乾淨」，盡量使用餐具，也不要一邊咀嚼一邊說話，更重要的是，當好吃的食物數量有限，絕對不要跟對方的家人搶來吃。

▲沒家教的行為。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

►可以和男友媽媽一起用

＃進門鞋子亂脫

其實在拜訪對方家中時，從第一步就看在眼裡了，當你進到玄關後脫鞋子，脫完後要好好的擺好，而不是往後一踢就不管了，像個小朋友一樣，也不要踩在別人的鞋子上。

▲沒家教的行為。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃看到長輩、對方家人不打招呼

到別人家中作客，看到其他家人卻不打招呼是非常不禮貌的！即使不熟識也沒關係，只要是長輩叫聲「叔叔」、「阿姨」，或是「爺爺」、「奶奶」都是通的，如果是同輩的兄弟姊妹也不能輕忽，起碼要禮貌的說嗨，並且簡單自我介紹。

＃隨意打開櫃子、抽屜

儘管已經來到對方家中很多次，還是要記得你畢竟是來作客的，不能真正的當作「自己家」，所以像是冰箱、任何櫃子、抽屜，即使知道裡面放什麼也不行隨意打開來，至少都要先詢問，或是請自己的男／女友拿，不然在家中主人眼裡看來是令人非常不舒服的行為。

▲沒家教的行為。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃沙發上的坐姿

當家中只有兩個人的時候，窩在沙發上一起看電視、吃零食是再幸福不過了，但是有其他家人在的時候就不能太放鬆，要克制自己不要大剌剌躺在男友懷裡，坐著時也不能把腿張太開，否則很不雅觀。

▲沒家教的行為。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

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關鍵字：

男女, 感情, 在家約會, 沒家教
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