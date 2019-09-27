fb ig video ETtoday search mobile

長知識！香水噴手腕內側太弱，最佳位置居然是「肚臍」

> >

▲▼長知識！香水最佳位置居然是肚臍。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲別再抱怨香水不持久，下次噴在肚臍試試。（圖／翻攝自Pinterest、IG/konichan7）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

你噴香水都噴在哪裡呢？大部分的人都會噴在手腕、耳後或是脖子後方，但有專家表示，這樣噴不夠力，最能將香氣有效散發的位置居然是肚臍。

▲▼長知識！香水最佳位置居然是肚臍。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲肚臍不再只是性感健康象徵，更是聚集香氣的絕佳位置。（圖／翻攝自IG/i_am_kiko）

英國香水專家Ruth Mastenbroek認為，肚臍位置能有效聚集香氣，使香水發揮最大值。根據研究顯示，人體溫度高且能輻射出熱量的部位都會促進香水的揮發，就像是手腕和脖子後方。而肚臍向內凹陷，可以完全保存香水的香氣。

▲▼長知識！香水最佳位置居然是肚臍。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲父親傳承給麗芙泰勒的噴香水方式也很管用。（圖／翻攝自IG/misslivalittle）

女星麗芙泰勒（Liz Tyler）也曾表示自己會將香水噴在肚臍上，這樣會讓香味更持久。這個方法是方法是由父親Steven Tyler告訴她的，如果將香水噴在身體易於散熱的地方，就能讓香味持久散發。她會將香水噴在手指、手臂和肚臍上，讓自己隨時都保持香香狀態。

▲▼長知識！香水最佳位置居然是肚臍。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲除了顯為人知的手腕，腳踝後方散發香氣效果也不錯。（圖／翻攝自Pinterest）

除了肚臍外，Ruth Mastenbroek也分享手肘和關節內也不錯。腳踝後方更是一個很少人知道的位置，穿著拖鞋或涼鞋時，就能散發360°環繞立體式的芳香效果。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

香水, 位置, 肚臍, 腳踝, 持久
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

一旦愛上了就很專情的4大星座！天蠍除非被背叛　否則不輕易放手

水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命 偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷 從「手機電量充電」看性格＆戀愛觀　20%看懂人心卻是愛情傻瓜 林依晨IG PO照30字曝好心酸　超暖善行粉絲狂讚：女神好棒　 凱特王妃再帶平價私房貨！1500元有找「飄逸寬褲」台灣買得到 天天滑手機的你最該看！5招眼睛保健小秘訣學起來 2019周年慶保養組必買明星商品「加大容量版」　21個品牌一次盤點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面