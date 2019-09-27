長知識！香水噴手腕內側太弱，最佳位置居然是「肚臍」

▲別再抱怨香水不持久，下次噴在肚臍試試。（圖／翻攝自Pinterest、IG/konichan7）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

你噴香水都噴在哪裡呢？大部分的人都會噴在手腕、耳後或是脖子後方，但有專家表示，這樣噴不夠力，最能將香氣有效散發的位置居然是肚臍。

▲肚臍不再只是性感健康象徵，更是聚集香氣的絕佳位置。（圖／翻攝自IG/i_am_kiko）

英國香水專家Ruth Mastenbroek認為，肚臍位置能有效聚集香氣，使香水發揮最大值。根據研究顯示，人體溫度高且能輻射出熱量的部位都會促進香水的揮發，就像是手腕和脖子後方。而肚臍向內凹陷，可以完全保存香水的香氣。

▲父親傳承給麗芙泰勒的噴香水方式也很管用。（圖／翻攝自IG/misslivalittle）

女星麗芙泰勒（Liz Tyler）也曾表示自己會將香水噴在肚臍上，這樣會讓香味更持久。這個方法是方法是由父親Steven Tyler告訴她的，如果將香水噴在身體易於散熱的地方，就能讓香味持久散發。她會將香水噴在手指、手臂和肚臍上，讓自己隨時都保持香香狀態。

▲除了顯為人知的手腕，腳踝後方散發香氣效果也不錯。（圖／翻攝自Pinterest）

除了肚臍外，Ruth Mastenbroek也分享手肘和關節內也不錯。腳踝後方更是一個很少人知道的位置，穿著拖鞋或涼鞋時，就能散發360°環繞立體式的芳香效果。

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