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曾莞婷穿蓬裙白紗拍動作片拍怕了　夢幻婚紗走俐落風　

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 ▲JASMINE GALLERIA 2020春夏PRIVE系列婚紗發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

芝加哥訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA，今舉辦由新任設計總監Jose Dias操刀的2020春夏全新婚紗PRIVE系列，吸引女星張瓊姿與郭思婷、名媛錢德月與董若彤兩對母女檔現身看秀，嘉賓曾莞婷則以充滿女人味的大紅色褲裝吸引目光，她被品牌俐落剪裁的白紗吸引，透露未來結婚絕不穿大蓬裙，因為戲裡充滿波折的婚禮，全都是穿蓬裙禮服！

▲▼JASMINE GALLERIA曾莞婷 。（圖／公關照）

▲曾莞婷穿紅色JASMINE GALLERIA褲裝，非常亮眼。（圖／品牌提供，以下同）

曾莞婷笑稱每次拍戲當新娘都穿蓬裙白紗演「動作片」，不是演出跳樓戲碼，就是被車撞，未來步入禮堂不想再穿，深怕勾起拍戲記憶以台語喊出「稍等一下」，若真實生活中披上嫁紗，她期待以簡約、個性風格取勝，像舒淇一樣自然隨興的婚紗也行。

▲▼JASMINE GALLERIA曾莞婷 。（圖／公關照）

▲新任設計總監Jose Dias（右）現場為曾莞婷設計夢幻禮服。

今曾莞婷以單邊蓬袖的紅色褲裝亮相，她透露打扮小心機，若將亮點留給服裝，臉妝與唇色就淡一些，反之亦然。近期她迅速在時尚圈竄紅，活動邀約不斷，她笑著說：「女生就是愛美嘛！」

▲▼JASMINE GALLERIA曾莞婷 。（圖／公關照）

▲張瓊姿（右）與女兒郭思瑜都穿白色裙裝亮相。

▲▼JASMINE GALLERIA曾莞婷 。（圖／公關照）

▲名媛董若彤也現身看秀。

JASMINE GALLERIA 2020春夏PRIVE系列婚紗全以頂級絲綢與絲緞布料製成，就連貼近新娘肌膚的內裡布也全由絲綢縫製而成，擔任開場與壓軸奏秀的名模王心恬示範兩套白紗，各以中性與極度女人味的設計，展現品牌的多元風格。

▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲名模王心恬（中）與凱渥模特兒一同示範JASMINE GALLERIA 2020春夏Prive系列白紗。

關鍵字：

JASMINE GALLERIA, 曾莞婷, 婚紗, 錢德月, 董若彤, 張瓊姿, 郭思瑜
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