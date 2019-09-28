LIFE・經典／地基打得比101還深　台北最醒目的球體建築11月底落幕

▲京華城球體建築的特色，其光環也隨賣場正式售出而熄燈。（圖／翻攝維基百科、京華城官網）

記者蔡惠如／台北報導

近期延宕多年的京華城，命運終於確定下來，新主人為同集團下的中石化，將把建築全數拆掉，重塑商辦創造新生，京華城也確定11／30是最後營業日，先不論今日人潮，這個曾是亞洲最大的球體建築，在台北松山區成為醒目地標，京華城的球體是一個完整的圓，想去說再見的民眾不妨也順便再多看一眼。

建築的形式有很多種，立方體強調的是穩定感，球型建築則完全不同，它能自成中心，吸引目光之外，也能為視覺換出一股活潑與動感的氛圍，雖然威京集團近期的陶朱隱園，特殊的旋轉外型受到矚目，但早在18年前京華城剛開幕時，球體建築就已經受到多方討論。

雖說球體建築在歷史上並不稀奇，但隨著球體的空間越大，難度也往上加乘，與旁邊的L型建築結合，中央更有高達13樓挑高的巨大空間，且在球型的底部，也有高達數層樓的挑高廣場，巨大的球體建築彷彿是浮在半空中一般，成為目前台北市建築難以企及的一項特色。

▲巨大的挑高空間，是台北設計最為霸氣的室內賣場。

直徑58公尺的球體，使用深達85公尺的4根巨柱支撐，比台灣地標101大樓的地基還要深，並採用台大地震工程研究中心所研發並取得國家專利的「減震消能器」，在隔間牆、樓梯及電梯間裝設，以防止大地震時的可能性倒塌。

▲地下室可清晰看見京華城懸空的球體。

雖然建築物設計相當豪氣，卻因商場規劃失利，即將迎來最後一個營業日，球體建築本身即便仍然堅強，也即將與京華城共生共存，預計拆除，京華城標售前還在契約上下了附加條款，表示得標者若決定拆除，僅能由京華城方負責拆除建物，除了鋼鐵建材回收的考量，也可能是建築技術的細節不想外傳。

▲球體建築內百貨呈現的圓形曲線。

京華城巨型的球體建築將成追憶，另外一個特殊球型外觀的「台北表演藝術中心」則將登場，其獨特的設計還曾被英國線上建築設計雜誌《Dezeen》，選為最值得期待的10大建築之一，雖然外界評價兩極，但也反應獨特的建築作品，不僅會造成討論，也會為留存下來的記憶增加更多印象。

▲位於劍潭捷運站旁的台北表演藝術中心。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北表演藝術中心官網）