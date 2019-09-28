好想收集全套！日本麥當勞推出超療癒「角落小夥伴」文具　限定「倉鼠窩」Q爆

編輯／JJ 圖／翻攝自日本麥當勞官網、San-x

日本的麥當勞總是不會讓人失望！繼之前的拉拉熊文具、三麗鷗提籃，這次日本麥當勞兒童餐玩具限定推出超療癒的「角落小夥伴」系列文具！每一款都好可愛，不僅僅是小朋友們，就連大人都少女心噴發，好想收集全套～

總共有6款，分別是白熊「完美描繪文具組」、企鵝「念書是興趣？書籤」、豬排炸蝦印章、貓咪「想得到理想儀態折疊尺」、藍恐龍「與媽媽再會隨身鏡」與不畏懼黑暗磁鐵燈。有不同功能的小文具，且每一款裡頭都有可愛便條紙，尤其是藍恐龍隨身鏡和磁鐵燈超受歡迎的～

雖然這次的活動從9／13就開始了，不過錯過前面的檔期也沒關係，10／4起至10日贈送的就是全套六種角落小夥伴文具之一，如果有人在日本的話別忘了去吃吃麥當勞，多帶幾隻回家喔！

《同場加映》

超夯的「角落小夥伴的生活」（すみっコぐらし）又要推出新品了！其中人氣相當旺的這隻藍恐龍，要有自己的豪宅組合包了！有著大大藍恐龍的臉的小包包打開後，裡頭有藍恐龍本人、恐龍沙發以及恐龍媽媽，看來還頗氣派的呢～

▲售價5,500日圓。

另外為迎接明年「鼠」年，角落小夥伴還將推出「鼠年限定倉鼠窩組」，裝扮成倉鼠的恐龍、炸豬排、炸蝦尾模樣超療癒，倉鼠滾輪、向日葵都一應俱全，組合超級豐富，售價為9,000日圓，預購日期為2019年9月6日～2019年9月29日，12月中旬就開始寄出。

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