fb ig video ETtoday search mobile

好想收集全套！日本麥當勞推出超療癒「角落小夥伴」文具　限定「倉鼠窩」Q爆

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自日本麥當勞官網San-x

日本的麥當勞總是不會讓人失望！繼之前的拉拉熊文具、三麗鷗提籃，這次日本麥當勞兒童餐玩具限定推出超療癒的「角落小夥伴」系列文具！每一款都好可愛，不僅僅是小朋友們，就連大人都少女心噴發，好想收集全套～

▲日本麥當勞X角落小夥伴。（圖／翻攝自日本麥當勞）

總共有6款，分別是白熊「完美描繪文具組」、企鵝「念書是興趣？書籤」、豬排炸蝦印章、貓咪「想得到理想儀態折疊尺」、藍恐龍「與媽媽再會隨身鏡」與不畏懼黑暗磁鐵燈。有不同功能的小文具，且每一款裡頭都有可愛便條紙，尤其是藍恐龍隨身鏡和磁鐵燈超受歡迎的～

▲日本麥當勞X角落小夥伴。（圖／翻攝自日本麥當勞）

雖然這次的活動從9／13就開始了，不過錯過前面的檔期也沒關係，10／4起至10日贈送的就是全套六種角落小夥伴文具之一，如果有人在日本的話別忘了去吃吃麥當勞，多帶幾隻回家喔！

《同場加映》

超夯的「角落小夥伴的生活」（すみっコぐらし）又要推出新品了！其中人氣相當旺的這隻藍恐龍，要有自己的豪宅組合包了！有著大大藍恐龍的臉的小包包打開後，裡頭有藍恐龍本人、恐龍沙發以及恐龍媽媽，看來還頗氣派的呢～

▲日本麥當勞X角落小夥伴。（圖／翻攝自日本麥當勞）

▲售價5,500日圓。

另外為迎接明年「鼠」年，角落小夥伴還將推出「鼠年限定倉鼠窩組」，裝扮成倉鼠的恐龍、炸豬排、炸蝦尾模樣超療癒，倉鼠滾輪、向日葵都一應俱全，組合超級豐富，售價為9,000日圓，預購日期為2019年9月6日～2019年9月29日，12月中旬就開始寄出。

▲日本麥當勞X角落小夥伴。（圖／翻攝自日本麥當勞）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本, 麥當勞, 角落小夥伴, 兒童餐, 玩具
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？兩派優缺點分析　30分鐘以上是關鍵

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

韓妞秋冬吹起瀏海風！最新3款熱門瀏海，妳喜歡哪一款？ 長知識！香水噴手腕內側太弱，最佳位置居然是「肚臍」 一旦愛上了就很專情的4大星座！天蠍除非被背叛　否則不輕易放手 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命 身為資深美妝鄉民絕對用過的7項「長春美妝品」 曾莞婷穿蓬裙白紗拍動作片拍怕了　夢幻婚紗走俐落風　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面