龍珠迷趕快搶！UNIQLOＸ河村康輔Ｘ《七龍珠》三方聯名　台灣確定發售

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繼8月聯手《航海王》推出聯名系列後，UNIQLO UT系列將再度迎來全新企劃，這次UNIQLO找來《七龍珠》、拼貼藝術家河村康輔（Kosuke Kawamura）進行跨領域的三方聯名，而推出的品項共計28款，售價則是台幣390元起。

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供）

由官方釋出的照片可以得知，這次三方聯名所運用的角色眾多，包括悟空、龜仙人、弗利沙、神龍、布羅利等都有出現，而設計手法則以河村康輔擅長的素材結合以及拼貼方式貫穿整個系列，其中，各單品不論是精緻的刺繡或是具有巧思的印花圖案，皆能在單品中看到河村康輔的設計DNA。





▲成人T-Shirt，售價為台幣590元。（圖／品牌提供）



▲男生帽T，售價為台幣990元。（圖／品牌提供）



▲童裝T-Shirt，售價為台幣390元。（圖／品牌提供）



▲童裝衛衣，售價為台幣590元。（圖／品牌提供）

這次的UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列，共推出12款成人T-Shirt、6款男生帽T、6款童裝T-Shirt以及4款童裝衛衣，共計28款，都將於11月下旬在全台UNIQLO門市與官網開賣，喜歡的朋友可以先把日期記下來囉！

此外，UNIQLO除了上述的三方聯名，其實還有攜手美式工裝品牌Engineered Garments的系列尚未推出，其中，該系列將以軍事風融合美式工裝呈現，並帶來外套、衛衣、無領外套以及披肩領外套，而配色則使用米白、黑色、軍綠色、海軍藍、灰色與卡其色。

▲使用Fleece搖粒絨材質的外套、衛衣。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲無領外套以及披肩領外套，也是很常見的秋冬服飾。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

UNIQLO X Engineered Garments的聯名系列，預計將於10／11在全球的UNIQLO門市以及官網推出，售價區間為日圓1,990元（約台幣590元）至日圓4,990元（約台幣1,490元）不等，有興趣的朋友千萬別錯過。

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