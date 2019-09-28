fb ig video ETtoday search mobile

龍珠迷趕快搶！UNIQLOＸ河村康輔Ｘ《七龍珠》三方聯名　台灣確定發售

> >

編輯／Duke

繼8月聯手《航海王》推出聯名系列後，UNIQLO UT系列將再度迎來全新企劃，這次UNIQLO找來《七龍珠》、拼貼藝術家河村康輔（Kosuke Kawamura）進行跨領域的三方聯名，而推出的品項共計28款，售價則是台幣390元起。

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供）

由官方釋出的照片可以得知，這次三方聯名所運用的角色眾多，包括悟空、龜仙人、弗利沙、神龍、布羅利等都有出現，而設計手法則以河村康輔擅長的素材結合以及拼貼方式貫穿整個系列，其中，各單品不論是精緻的刺繡或是具有巧思的印花圖案，皆能在單品中看到河村康輔的設計DNA。

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供）

▲成人T-Shirt，售價為台幣590元。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲男生帽T，售價為台幣990元。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲童裝T-Shirt，售價為台幣390元。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲童裝衛衣，售價為台幣590元。（圖／品牌提供）

這次的UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列，共推出12款成人T-Shirt、6款男生帽T、6款童裝T-Shirt以及4款童裝衛衣，共計28款，都將於11月下旬在全台UNIQLO門市與官網開賣，喜歡的朋友可以先把日期記下來囉！

此外，UNIQLO除了上述的三方聯名，其實還有攜手美式工裝品牌Engineered Garments的系列尚未推出，其中，該系列將以軍事風融合美式工裝呈現，並帶來外套、衛衣、無領外套以及披肩領外套，而配色則使用米白、黑色、軍綠色、海軍藍、灰色與卡其色。

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲使用Fleece搖粒絨材質的外套、衛衣。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲UNIQLO X《七龍珠》X 河村康輔聯名UT系列。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO JP）

▲無領外套以及披肩領外套，也是很常見的秋冬服飾。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

UNIQLO X Engineered Garments的聯名系列，預計將於10／11在全球的UNIQLO門市以及官網推出，售價區間為日圓1,990元（約台幣590元）至日圓4,990元（約台幣1,490元）不等，有興趣的朋友千萬別錯過。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

UNIQLO, UT, 七龍珠, 河村康輔, 拼貼, 藝術家, 三方聯名, 悟空, 龜仙人, 弗利沙, 神龍, 布羅利, EngineeredGarments
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

韓妞秋冬吹起瀏海風！最新3款熱門瀏海，妳喜歡哪一款？

晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？兩派優缺點分析　30分鐘以上是關鍵 身為資深美妝鄉民絕對用過的7項「長春美妝品」 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 長知識！香水噴手腕內側太弱，最佳位置居然是「肚臍」 一旦愛上了就很專情的4大星座！天蠍除非被背叛　否則不輕易放手 好想收集全套！日本麥當勞推出超療癒「角落小夥伴」文具　限定「倉鼠窩」Q爆 螞蟻級吃貨集合！2019全台必吃甜點TOP 10　玫瑰戚風、巨大炙燒泡芙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面