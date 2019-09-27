巴黎時裝周／OFF-WHITE明星主帥缺席大秀　洞洞裝與包像起司照樣吸睛

▲Bella Hadid壓軸展示桃紅色裙裝。（圖／AP美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

潮牌OFF-WHITE 2020春夏大秀於巴黎龐畢度中心停車場開秀，身兼LV男裝設計師的設計主帥Virgil Abloh因健康因素缺席大秀，他日前已聲明因疲倦而遵循醫囑減少出差與工作量，身體並無大礙，強調與團隊仍緊密合作，但外媒形容少了他在場的秀就像可樂少了氣泡，足見明星級設計師的魅力強大。

▲設計主帥Virgil Abloh（右）因健康因素缺席Off-White 2020春夏女裝秀。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

不過這場主題訂為「流星雨」的大秀，依然可清晰領略Virgil Abloh作品的經典元素，例如大量出現品牌箭頭Logo，可以是背心上的裝飾、亦可化為搶眼大耳環；化妝師特別為模特兒畫上裸妝，以凸顯服裝的外太空元素與未來感奇想，超模Gigi Hadid的眼妝尤其特別，撒上金屬感與八角形的亮片呼應主題。

▲Gigi Hadid的金屬亮片眼妝呼應流星雨主題。（圖／AP美聯社，以下同）

新一季Virgil Abloh想描繪女性力量，連大自然都難以摧毀女人的堅毅靈魂，因此大秀由第一位進入外太空的非裔女性Mae Jemison的旁白開場，從硬挺的洋裝或連身褲、到充滿流動感的裙裝，各自表述街頭風與都會感，無論你是哪一派的信徒，最終仍轉化為個人風格展現。

▲OFF-WHITE 2020春夏系列。

OFF-WHITE秀上最有趣是出現許多洞洞設計，出現在坦克背心、寬褲、皮褲甚至是包包上，坦白說洞洞包毫無功能性，這些像瑞士起司上的洞洞，靈感源自隕石撞擊星球後的坑洞概念。

▲洞洞設計出現在坦克背心、寬褲、皮褲甚至是包包上。