安心亞預告臺北時裝週要比帥　ØZI花20萬置裝「是媽媽教的」

▲臺北時裝週 X VOGUE全球購物夜活動開幕式亮點看這裡。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

臺灣一年一度的時尚焦點，臺北文化局聯手VOGUE一同打造第二屆2019臺北時裝週，於27日BELLAVITA舉辦《2019臺北時裝週X VOGUE全球購物夜》開幕儀式，請來藝人ØZI 以及安心亞站台，除此之外，ØZI 也親手操刀活動主題曲「Who’s next」，堪稱臺灣時尚界一大盛事。

▲臺北時裝週 X VOGUE全球購物夜活動開幕式請來安心亞、ØZI站台。（圖／記者黃克翔攝）

臺北市政府《2019臺北時裝週》與《VOGUE全球購物夜》攜手合作盛大舉辦，以「NEXT GEN 下一站臺北」為名，27日盛大舉行開幕儀式，ØZI作為備受矚目的新人與時尚代表，穿著臺北時裝週活動T恤，其餘部分全是GUCCI單品自帶男神氣場，演繹外套不穿好的潮流，配上一頭紅髮自信登台。

場上也首次播出他親自操刀的活動主題曲「Who’s next」，提及創作靈感，他表示，「只花了40分鐘就寫出beat，歌詞不斷重複next也是鼓勵新一代的新星，不論是時尚界或是音樂界的新人誕生。」

▲ØZI變時尚寵兒，全身GUCCI超搶眼。（圖／記者黃克翔攝）

最近身為時尚寵兒的ØZI，提及穿搭經滔滔不絕，「平時很懶得逛街，所以一次會買下好幾次的表演服，荷包最多曾一次性噴出20多萬。」不過ØZI不怕媽媽葉璦菱碎念，大膽直言，「我買東西的習慣是學我媽，她也說只要穿得到就不會浪費。」

而後ØZI也大方秀出新刺青，「特地飛去南韓刺，這條蛇代表我的《新樂園Forbidden Paradise》廠牌，一旁是ØZI法老王雕像，配上今天GUCCI的戒指很時尚。」

▲安心亞挖空肩膀秀小性感，只想比帥不和女藝人比美。（圖／記者黃克翔攝）

藝人安心亞則是穿上同為臺北時裝週T恤搭配印花長裙別有風味，在肩膀上做了小心機的挖空設計，露出香肩頓時鎂光燈閃不停。她也大方表示，「連續兩次參與臺北時裝週，上回的盛大場面還歷歷在目，接下來12日的大秀戰服還沒擬定，不過最近偏好男孩率性風，所以不排出穿男裝亮相，只想帥過男藝人，不和女藝人比較。」

▲BELLAVITA中庭期間限定VOGUE café與臺灣設計師快閃店。（圖／記者鮑璿安攝）

《2019臺北時裝週X VOGUE全球購物夜》也請來今年參與大秀的臺灣設計師品牌BOB Jian（簡國彥）、Allen Ko（柯瑋倫）、WooLeeX（謝宇農）、SABRINA HSIEH（謝怡君）、Seivson（申子芹）、JENN LEE（李維錚）、Story Wear（陳冠百、陳敏芬）與C JEAN（簡君嫄）等人以鼓勵新生代設計師。

同時宣佈即日起至10月20日，貫穿臺北東西城會有不同的時尚活動，包括已開幕的BELLAVITA中庭期間限定VOGUE café與臺灣設計師快閃店，和10月12日壓軸登場的臺灣新銳設計師大秀，讓民眾一同見證臺灣的時尚產業的發展。

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