讓人生更美好！30歲前你該養成的7個好習慣　從小事練習堅持

編輯／Amamda 圖／翻攝自unsplash

30歲，沒有很老，但就是一個讓人很在意的年齡，就像是要從可以隨心所欲、毫無憂慮的年輕人邁向真正成熟大人世界的分水嶺，但應該也有很多人直到快30歲才發現，自己一事無成，工作生活忙盲茫，人生猶如一灘死水，就連外貌都開始要走樣了……想要讓你的人生變得更美好？那就從今天開始養成這7個習慣，讓生活逐漸往夢想中前進。

1.起床先喝一杯溫水



「多喝水有益健康」這句話人人知，更正確來說，是「多喝溫水」，尤其對女生更是重要。喝溫水不僅能幫助消化、排毒、促進循環，還能幫助減肥、延緩老化，好處多到不行，就連許多女星談到保養都大推喝溫水，像小S、郭雪芙、Selina任家萱等都曾透露過一早起床一定會先喝杯溫開水，不僅養出好膚質，更能幫助消水腫、維持青春狀態。

2.戒除猶豫拖拉的想法



脫離懵懵懂懂的20代，出社會好一陣子的你一定越來越清楚了解自己的喜好、能力，面對事情別再像青少年時一樣總要預想個100種可能，怕這怕那的預設立場浪費太多時間，決定好了就果斷去執行吧！畢竟我們也沒有多少時間可以蹉跎了。

3.每天留一點時間來學習



從學校畢業、開始工作後，就再也沒有老師逼著我們讀書、學習，你是不是漸漸的也習慣了上班工作，下班放空，閒暇之餘跟朋友約吃飯、逛街、規劃出遊、追個劇的「放鬆模式」？別忘了，現在可是個資訊爆炸、步調超快速的年代，就連進步都是以「高速」在進行，當你停止學習在「盡情享受人生」時，別人早已超越你老遠。從現在開始，練習每天再早起一點，至少給自己30分鐘，或一杯咖啡的時間，看一本書、學習語言或新事物，以後你就會感謝這時還持續努力學習的自己。

4.分次改掉不良嗜好

每個人總會有幾個小缺點或壞習慣，而有些不良嗜好或習慣看似無傷風雅，但慢慢的會破壞我們生活品質，甚至影響到我們的人生，比如：暴飲暴食、作息時間不規律或是「明天再做」的拖延病等，想讓自己成為更好的人，就別放任壞習慣和不良嗜好跟著我們一起到老。

但改掉壞習慣可別貪心，一次改好幾個太痛苦容易失敗，你可以一項一項分開進行，再為自己制定一套獎罰規則，幾天沒做壞習慣就可以小小獎勵自己，努力持續至少21天，就能讓不做壞習慣的「新習慣」養成。

5.養成健康的飲食和運動習慣

年紀越靠近30，身體的變化你一定越有感觸。曾經怎麼吃都不胖，現在吃再少也一直胖；以前熬夜追劇、夜遊或唱KTV，兩天不睡都OK，現在熬一天夜卻補眠一個禮拜也補不回來。

因為你的身體正開始老化，體力、代謝和健康都即將開始走下坡，而運動是個維持身體機能、延緩老化的最佳幫手。養成規律的運動和健康的飲食習慣不僅能幫妳由內而外抗老，還能維持體能、促進代謝，還不容易發胖，更棒的是連身材、皮膚都會變好，一舉多得！

6.學會為自己訂下時間規劃



如果你也是經常把「明天再開始減肥」「有時間再來整理房間」「等有空要來……」這些話掛在嘴邊的人，你肯定也是拖延癌重症患者。年輕時覺得時間過得慢，慢慢拖也無所謂，但來到而立之年，再這麼拖下去可能到老了一件事都沒完成，就別再為自己的慣性拖延病找藉口，好好面對吧！

從現在開始，把想做的事、近期的目標全都寫下來，為這些目標訂出理想的達成日，並規劃出實行時程，激勵自己「現在」就開始，比如你可以這餐就開始吃得健康、現在就起身收房間、現在就開始搜尋相關資訊。

7.從小事開始練習堅持



每個人都有自己夢想中的完美生活樣貌，你或許也知道該怎麼達成，可就是差在無法堅持，但其實堅持也能靠習慣養成。你可以從生活中的小事開始練習堅持，比如像是不要喝含糖飲料、每天多走一點路、自備環保餐具等等，練習久了你就會發現，原來「堅持」也沒有想像中這麼難。

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