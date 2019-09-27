試開箱／少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

▲Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

由BTS防彈少年團與LINE FRIENDS聯乘推出的BT21，可愛形象大受粉絲喜愛。這回與美國潮流運動品牌Reebok攜手，推出討論度超高的Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款，應不同主題配色分别對應BT21中的一位卡通人物，簡直萌翻天，立馬開箱給你看！

▲Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款終於來了。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

InstaPump Fury鞋款作為Reebok的經典代表作，至今也有25年歷史，與此同時找來 BT21聯名別具意義，共推出7款主題配色， 分别對應BT21中的TATA、KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY和COOKY，每款都直戳少女心。

開箱之後，從外觀上看，除了在顏色呼應 BT21 中的各個角色，讓少女們找到屬於自己的款式，轉至後側，鞋後跟處也點綴了與鞋身主體配色對應的卡通人物形象，絕對是這回聯名的一大亮點。

▲粉色款代表粉紅狂野小兔COOKY，充氣按鈕「Pump Button」超貼心。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

本次開箱款式中，粉色款代表粉紅狂野小兔COOKY，渴望變成強壯的粉紅色兔子，因此從鞋身上就帶來滿滿的淡粉色，而鞋底則是擁有增高效果的黃色鋸齒狀造型，穿上腳瞬間拉高身材，是嬌小女孩的必備款。另外，轉至鞋後跟，有可愛COOKY頭像點綴，鞋舌則有25年歷史的經典充氣按鈕「Pump Button」，可將鞋子調到最貼腳的效果，在細節處處可見品牌用心。

▲白色鞋款代表羊駝RJ，28日正式開賣。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

另外，白色鞋款代表羊駝RJ，親切有禮貌的它同樣一躍而上鞋後跟，從背面一樣吸睛可愛。更特別的是，羊駝的毛絨感也注入鞋款中，直接在鞋身上添加毛絨元素，撫摸起來十分舒服，營造秋冬時的良好穿著感受。Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款將於28日開賣，還有可愛的BT21愛心抱枕送給大家，少女們手刀衝起來！

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