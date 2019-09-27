喬治傑生195萬的「手機床」曝光！天心打遊戲不睡覺很慚愧

記者林明瑋 / 台北報導

GEORG JENSEN（喬治傑生）的銀雕工藝令人讚嘆，壺、盤、水瓶都是我們能理解的範圍，但為手機做一張床？這太顛覆想像，身價195萬元的The Bed（床），便是這樣的作品，用意在提醒世人放下手機，這讓天心想起年夜飯先餵手機吃的事：「生活不被科技制約還蠻難的，但不能為了拍照而生活，心態要調整。」

▲天心為喬治傑生的銀雕作品站台。（圖／品牌提供，品牌提供）

The Bed是兩名柏林藝術家Elmgreen & Dragset的作品，他們從1908年品牌創辦人喬治傑生設計的金色蛋形珠寶盒得來靈感，幻化為現代感的線條，功能也改變了，裡面放的不是珍貴的寶石首飾，而是如今沒帶在身上就渾身不對勁、比珠寶還重要的手機。

▲The Bed床，是讓手機休息的地方，1,950,000元。

手機也要睡覺，這麼說就淺顯易懂了，兩名藝術家表示：「手機對感情生活、人際關係產生重大威脅，大家在社交媒體上花的時間不斷增加，我們想製作一件美麗、可以陳列在家裡的藝術品，讓人們反思時間的使用。」把手機放在The Bed上，像個儀式一般，它需要休息，你也是。

▲寶石浮雕蛋（上圖）是The Bed的靈感來源。

這張床，讓天心立刻反省吃年夜飯時，長輩催促、年輕一輩卻遲遲不上桌的事，「因為大家叫不聽，舅舅就說『再不來拍，菜就不好看囉』！沒想到大家立刻過去拿起手機開始拍，我看到舅舅的表情，當時就想，以後不要再這樣了，不能為了照片而過生活，心態要調整。」

▲天心（右）向銀雕師學習敲打銀器。（圖／記者林明瑋攝）

她自爆曾經玩手機遊戲整晚沒睡，「第二天眼睛紅紅，人家問我怎麼了，我總不好意思說是因為打遊戲打通宵吧，當下我就把那個遊戲刪了。」以為她就此遠離手遊？她澄清：「我只是不玩闖關的，會一直沈迷，現在玩麻將啊，隨時要停就停。」

▲天心回憶出道後不久，第一次見到Vivianna系列手鐲錶就感到驚豔，錶548,000元。

結婚即將滿3周年，她笑說最近忙著過「以前覺得『這是什麼東西』」的生活，因為老公是標準戶外咖，讓她逐漸改變，開始露營、野餐，接下來還要學浮潛，「以前覺得幹嘛去餵蚊子，現在發現不是想像的那樣，防蚊液擦好就好了。」

▲1926年設計、2011年才打造的花園果缽4,421,100元（上圖）、漢寧古柏系列銀壺相當經典。

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