Boucheron 12億元巴黎主題珠寶登台　創辦人寵物貓變身可愛戒

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）7月於巴黎發表Paris Vu Du 26頂級珠寶展，涵蓋巴黎、芳登廣場與品牌巴黎總店26號等3個篇章，海外展覽首站即日起從台北開啟，至10月9日於全台精品店巡迴展出150件、總價逾12億元的珠寶。開放VIP鑑賞的空間布置如藝廊，的確，深究作品的設計概念、端詳製作工藝與寶石，每件都是藝術品。

▲Boucheron珠寶展空間呈現藝廊氛圍，展出150件總值逾12億元作品。（圖／品牌提供，以下同）

▲名模邱馨慧佩戴巴黎主題的忍冬草紋飾珍珠流蘇項鍊，30,300,000元。

第一章巴黎

巴黎歌劇院屋頂上的駿馬雕塑、大皇宮穹頂、建築物與石柱上常見的忍冬草裝飾，化為華美珠寶，精緻程度令人嘆為觀止。以鑲嵌鑽石與祖母綠圓珠的大皇宮項鍊為例，項鍊中央的橫條設計來自大皇宮的頂視圖，祖母綠流蘇頂端是由玻璃吹製的冬日花園，內部竟藏著鈦金屬製成的微型植物。

▲李曉涵示範巴黎主題忍冬草問號項鍊15,650,000元，手環7,850,000元，戒指2,050,000元。

▲靈感源自巴黎大皇宮的祖母綠鑽石項鍊，25,650,000元。

第二章芳登廣場

Boucheron是第一家於巴黎芳登廣場開設精品店的珠寶商，透過此篇章彰顯兩者的緊密連結，推出以廣場石柱上月桂葉裝飾為主角的問號項鍊、耳環與戒指；此外，打造如廣場輪廓的戒指與手環，從大克拉水晶透出鑲嵌美鑽的底部，其上則是祖母綠形切割的金綠柱石，無論是形體或顏色組合都新鮮。

▲靈感源自芳登廣場石柱上裝飾的月桂葉問號項鍊（左）12,300,000元，芳登廣場主題手環9,700,000元。

第三章26V

總店位於芳登廣場26V（號），2018年底經過全面翻新，樓梯成為精品店的主視覺，從上往下俯瞰，那層層的幾何線條，催生層層堆疊達15層的26V項鍊，品牌採用三維鑲嵌工藝，將縞瑪瑙、白水晶與美蛋白石構成如一塊大寶石，並可拆下單戴流蘇項鍊，相當摩登。

▲描繪從26號專門店主樓梯俯瞰而下的黑白項鍊共有15層，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙、水晶、美蛋白石，29,750,000元。

別忘了創辦人生前寵愛的貓咪Wladimir，此次特別打造一黑一白的貓咪戒指，模樣可愛，光是眼睛就運用3種寶石鑲嵌而成，栩栩如生，也證明了Boucheron的精緻作工。

▲Wladimir貓咪戒指模樣可愛，單是眼睛就使用3種寶石構成，栩栩如生，2,980,000元。