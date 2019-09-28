巴黎時裝周／LOEWE解構撐裙輪廓　上演衝突美

▲蕾絲領飾、珍珠腰帶，處處流露女人味。（圖／翻攝Loewe IG）

記者陳雅韻／綜合報導

LOEWE 2020春夏女裝秀於巴黎聯合國教科文組織大樓登場，米白色的地毯上擺放蒲葦草盆栽及紫水晶洞，看似寧靜卻又別有意涵的布置，正呼應新裝的風格—帶著優雅貴族氣息，卻又有幾分懸疑、有些壓抑，重新解構的撐裙輪廓正是個性詮釋，但以雛菊蕾絲構成一片華美，衝突美不斷上演。

▲LOEWE秀場布置蒲葦草盆栽及紫水晶洞。（圖／翻攝Loewe IG）

▲重新解構的裙撐輪廓充滿個性又帶有女人味。（圖／AP美聯社，以下同）

▲LOEWE 2020春夏女裝系列。

硬挺布料與蕾絲交錯堆疊，也是衝突美感的展現，而極致女人味的設計則由垂墜荷葉邊的軟料洋裝表現，更華麗是勾織出小斗篷或披肩，繫上蝴蝶結盡顯好氣質，抑或讓流蘇或珠飾從肩膀落。

▲2020春夏水桶包有鉤織酒椰葉纖維或帆布製作，以及小牛皮款式。

配件系列向來是LOEWE粉絲關注焦點，從2020春夏秀可見全新的Balloon索繩水桶袋，共有3種尺寸，材質則有小牛皮、鉤織酒椰葉纖維或帆布製作設計，搭配褲裝或洋裝都能展現率性不羈的風格；而開場模特兒所背的小包則有水晶木槿花裝飾，小巧精緻。

▲木槿花裝飾的小包很別緻。（圖／翻攝Loewe IG）